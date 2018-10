El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Juan G. Colón del Valle, informó hoy que el gremio se opondrá a la apertura de la primera gasolinera de la cadena de venta al por mayor Costco Wholesale en los predios de su almacén en Carolina debido a que no cumple con las estipulaciones de ley.

La ADG celebrará una reunión este jueves en el hotel Sheraton Four Points, en Caguas, donde determinará la acción a tomar para impugnar el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el pasado septiembre.

“Para mí, fue una sorpresa, ya que entendíamos que el caso no iba seguir luego de tres vistas porque el proyecto no cumplía con las reglas de este país. Después, el caso pasó un comité y la aprobación fue como un balde de agua fría para nosotros”, dijo Colón del Valle a endi.com.

Según el detallista, el establecimiento, que estará ubicado en el estacionamiento del almacén adyacente a la avenida 65 de Infantería, estará cerca de más de 10 estaciones en la zona. Por ley, tiene que haber al menos 1,600 pies radiales entre gasolineras.

Además, la gasolinera de Costco no guardará la distancia establecida a una escuela que se encuentra en el área.

“No vamos a permitir que abran. No porque van a traer precios más baratos, sino porque no cumplen con las leyes. Cómo es posible para otros sí y para otros no. No voy lo permitir, me opongo tenazmente. Tomaremos las acciones que tengamos que tomar”, recalcó Colón del Valle.

Colón del Valle indicó que la aprobación de OGPe le permitirá a Costco tener tres tanques soterrados de 30,000 galones, cada uno, y uno adicional aéreo de 15,000 galones. El más grande que tiene la ADG es de 12,000 galones.

“Si yo hago eso, me los retiran más rápido que ligero. No sé cómo la Junta de Calidad Ambienta no ha intervenido en esto… Nosotros, los detallistas, no nos oponemos al progreso. Si cumple (con la ley), pues ni modo. Tenemos que bregar con eso. Nosotros nos pondremos más sólidos en los minimarket para mantener los negocios. Pero tienen que entrar como entré yo y los demás. No buscando favoritismos. Eso no funciona así”, sostuvo.

En Puerto Rico, hay más de 1,100 gasolineras activas con un promedio de nueve empleados por estación. Si el local de es de 24 horas, el personal sube a 12. La gasolinera de Costco tendría un solo empleado.

En Estados Unidos, la cadena permite a sus miembros obsequiar tarjetas de regalos a no socios para que adquieran la gasolina, la cual es marca Kirkland.

“Nosotros, los detallistas, no tenemos que ver con el alza en los precios. Eso es el mercado internacional. Que venga Costco a regalarla al costo, eso es problema de ellos”, mencionó Colón del Valle.

Este medio solicitó una reacción a la empresa, pero aún no la ha recibido.