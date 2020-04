Después de experimentar las peores ventas de la pandemia el pasado domingo, las únicas seis estaciones de gasolina en el municipio de Orocovis han decidido que permanecer cerradas durante este fin de semana (Viernes Santo a Domingo de Pascua) es más económico para el negocio y seguro para sus empleados que abrir y solo despachar combustible, según le exige la más reciente Orden Ejecutiva 2020-029 a los detallistas de gasolina.

Así lo aseguró a El Nuevo Día la propietaria de Elena Gulf Service Station, Elena Ortiz, quien confirmó que las otras cinco gasolineras de las marcas Gulf, EcoMaxx, Shell y SSS (independiente) acordaron hacer lo mismo después de experimentar grandes pérdidas el domingo pasado al no poder operar sus tiendas por conveniencia.

“Yo no voy a exponerme ni a mis empleados si realmente no vale la pena en términos costoefectivos. Este domingo fue de puras pérdidas, más uno se busca enemistades con el público porque la gente me conoce en el pueblo, me pedían favores, pero yo no podía venderle nada que no fuera combustible a la gente. Si será así este fin de semana, pues no vale la pena estar abiertos”, sentenció Ortiz, quien trabajó un turno de 16 horas el pasado domingo para asegurarse que solo se despachara gasolina en su estación en Orocovis.

La empresaria dejó claro que la decisión colectiva no busca ponerle presión a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que enmiende su orden ejecutiva, sino informar a los residentes de Orocovis y pueblos limítrofes a que hagan los arreglos pertinentes de cara al fin de semana.

“Ya que lo único que pudiera estar abierto (este fin de semana) son los puestos de gasolina, pues le informamos a la gente que no estaremos operando y así se pueden quedar en sus casas porque tampoco debe haber restaurantes ni otros locales abiertos”, añadió Ortiz, quien también cerrará su estación de gasolina Puma en Morovis por el fin de semana.

Sin embargo, Orocovis podría ser solo el primer municipio en quedarse sin despacho de gasolina este fin de semana debido a esta encrucijada económica.

Aunque el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico (ADGPR), Rafael Mercado, desconoce si hay otros municipios en la misma situación que Orocovis, dijo que ha recibido decenas de llamadas de detallistas alrededor de la isla que han decidido hacer lo mismo que Ortiz este fin de semana y todos los domingos subsiguientes hasta que expire la Orden Ejecutiva 2020-29.

“Me han llamado muchos detallistas y me han dicho que no van a abrir (este fin de semana), porque las malas experiencias del domingo (pasado). Primero que todo, no vendieron prácticamente nada y también tuvieron incidentes con consumidores porque la gente se te pone difícil”, dijo Mercado, quien ya le comunicó su parecer al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al "task force" económico de la gobernadora.

Abundando sobre las razones que han movido a muchos detallistas a cerrar durante el fin de semana del viernes, 10 al domingo, 12 de abril, explicó que “si a una persona se le daña la nevera y guía para arriba y para abajo buscando una gasolinera abierta hasta que da con la tuya y se entera que no puedes venderle la bolsa de hielo porque el gobierno no te lo permite, no va a estar muy contenta y probablemente la pierdes como cliente”.

Asimismo indicó que, aunque muchos en su gremio han intentado mantener las gasolineras abiertas para abastecer a los trabajadores de servicios esenciales, la mayoría ha visto pérdidas que rondan el 90% de su volumen de ventas desde que se declaró el cierre forzoso a mediados de marzo.

Sin embargo, ahora que la gente ya casi ni conduce, sus tiendas de conveniencia, que comúnmente generan casi el 40% de sus ingresos, son las que mantienen a las gasolineras a flote por sus márgenes de ganancia de casi un 20% más alto al despacho de combustible (4%).