Alerta importante: retiran casi 90,000 frascos de ibuprofeno para niños por posible contaminación

Casi 90,000 botellas de un analgésico para niños han sido retiradas del mercado debido a informes de manchas negras y otros contaminantes, según los reguladores federales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) ha publicado un aviso en línea sobre la retirada del mercado de la suspensión oral de ibuprofeno para niños de Taro Pharmaceuticals. El sitio web de la empresa indica que el producto se presenta en una solución con sabor a bayas y se recomienda para niños de 2 a 11 años.

El aviso de la FDA indica que la retirada se inició a principios de este mes después de que los clientes informaran de “una masa gelatinosa y partículas negras en el producto”. Los reguladores de la agencia clasificaron la acción como una en la que el riesgo de lesiones graves o consecuencias para la salud de los consumidores es “remoto.”

El medicamento fue fabricado en la India por Strides Pharma Inc, que produce medicamentos genéricos y de venta libre para empresas de Estados Unidos y muchos otros países. Strides inició la retirada, según la notificación de la FDA.