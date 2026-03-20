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Alerta importante: retiran casi 90,000 frascos de ibuprofeno para niños por posible contaminación

¿Qué identificaron los consumidores? Aquí explicamos los señalamientos que provocaron la suspensión del producto

20 de marzo de 2026 - 12:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sello de la Administración de Alimentos y Medicamentos. (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Casi 90,000 botellas de un analgésico para niños han sido retiradas del mercado debido a informes de manchas negras y otros contaminantes, según los reguladores federales.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) ha publicado un aviso en línea sobre la retirada del mercado de la suspensión oral de ibuprofeno para niños de Taro Pharmaceuticals. El sitio web de la empresa indica que el producto se presenta en una solución con sabor a bayas y se recomienda para niños de 2 a 11 años.

El aviso de la FDA indica que la retirada se inició a principios de este mes después de que los clientes informaran de “una masa gelatinosa y partículas negras en el producto”. Los reguladores de la agencia clasificaron la acción como una en la que el riesgo de lesiones graves o consecuencias para la salud de los consumidores es “remoto.”

El medicamento fue fabricado en la India por Strides Pharma Inc, que produce medicamentos genéricos y de venta libre para empresas de Estados Unidos y muchos otros países. Strides inició la retirada, según la notificación de la FDA.

Ni Strides ni Taro Pharmaceuticals respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios formuladas el viernes por la mañana.

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