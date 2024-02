Aumenta a $200 el mínimo del incentivo reintegrable

El representante Jesús Santa, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, dijo que no tiene problemas con la enmienda senatorial pues responde a la información que ofreció el Departamento de Hacienda.

De acuerdo con Santa, al momento de aprobarlo en la Cámara, no tenían toda la información que luego ofreció Hacienda sobre el estimado de cuánto costaría imponer un mínimo al incentivo.

Reiteró que no ve mayores inconvenientes con que la Cámara le de luz verde al cambio introducido por el Senado.

Estiman que 15,000 recibirán los $200

“Yo hablé con Hacienda hoy (este lunes) y me dijeron que no afecta el máximo de $250 millones”, afirmó Zaragoza. “Como yo sé que el número mágico son $250 millones, sí quise saber cuánto costaba. Me dijeron que esa enmienda la propusieron ellos porque parece que se les hace más fácil el procesamiento y aún así están en el límite de los $250 millones”.