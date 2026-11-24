La proveedora de telecomunicaciones Claro informó que, para el mediodía de hoy, martes, había restablecido sus servicios de telefonía e internet, luego de que se reportara una avería a media mañana.

“La situación técnica ya fue solucionada. Como medida preventiva, se recomienda a los clientes reiniciar sus dispositivos en caso de que el servicio aún no se haya restablecido con normalidad”, comunicó Héctor Álvarez, del equipo de Comunicaciones de Claro.

A su vez, el presidente de la empresa, Enrique Ortiz de Montellano, confirmó a El Nuevo Día que “ya está todo arriba al 100%.

“En caso de que tu servicio aún no se haya normalizado, sugerimos ponerte en contacto con servicio a cliente”, recomendó el ejecutivo en su perfil oficial de la red social X.