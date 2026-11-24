Claro restablece servicio luego de avería general
La proveedora recomienda que los clientes reinicien los dispositivos y, si aún tienen problemas, contacten a servicio al cliente
24 de noviembre de 2026 - 10:55 AM
24 de noviembre de 2026 - 10:55 AM
La proveedora de telecomunicaciones Claro informó que, para el mediodía de hoy, martes, había restablecido sus servicios de telefonía e internet, luego de que se reportara una avería a media mañana.
“La situación técnica ya fue solucionada. Como medida preventiva, se recomienda a los clientes reiniciar sus dispositivos en caso de que el servicio aún no se haya restablecido con normalidad”, comunicó Héctor Álvarez, del equipo de Comunicaciones de Claro.
A su vez, el presidente de la empresa, Enrique Ortiz de Montellano, confirmó a El Nuevo Día que “ya está todo arriba al 100%.
“En caso de que tu servicio aún no se haya normalizado, sugerimos ponerte en contacto con servicio a cliente”, recomendó el ejecutivo en su perfil oficial de la red social X.
La proveedora no ha informado la causa de la interrupción ni se afectaron otras empresas que tengan contratada la red de Claro para dar servicios.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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