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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Bacardí mantiene sus niveles de producción en Puerto Rico aunque el consumo de alcohol a nivel global ha disminuido

Edwin Zayas, director senior de cadena de suministros para Bacardí en Puerto Rico y Jacksonville, asegura que “la industria de licores está pasando por un momento complicado”, pero en Bacardí sigue número uno en el mundo

30 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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Según Zayas, la producción en Bacardí se ha mantenido en los 25 millones de litros. (Robert Alvarez)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Bacardí no ha sentido el efecto de la reducción en el consumo de alcohol que se experimenta a nivel global, por lo que mantienen una producción significativa de sus productos tanto en Puerto Rico como en Florida.

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Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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