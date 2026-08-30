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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Bacardí mantiene sus niveles de producción en Puerto Rico aunque el consumo de alcohol a nivel global ha disminuido
Edwin Zayas, director senior de cadena de suministros para Bacardí en Puerto Rico y Jacksonville, asegura que “la industria de licores está pasando por un momento complicado”, pero en Bacardí sigue número uno en el mundo
30 de agosto de 2026 - 11:10 PM