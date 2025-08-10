¡Chequea tu boleto! Jugador gana $50,000 en el Powerball en Puerto Rico

Un premio secundario del sorteo del Powerball de este sábado cayó en Puerto Rico, con un afortunado jugar llevándose $50,000 con los números que seleccionó.

Los números ganadores del sorteo del fin de semana fueron 7, 14, 23, 24 y 60, con el bolo rojo 14.

El boleto premiado en la isla acertó cuatro de los números más el bolo rojo.

Ninguna persona se llevó el gran premio de $479 millones. El premio más alto fue de $1 millón y se lo ganó un jugador en el estado de Illinois.

En total, 28 jugadores obtuvieron premios de $50,000.

El premio para el sorteo del lunes ascenderá a unos $501 millones, de acuerdo con la página de Powerball.