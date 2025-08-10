Opinión
10 de agosto de 2025
83°aguaceros
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 12:44 PM
S&P 500
6389.45
0.78%
·
Dow Jones
44175.61
0.47%
·
Nasdaq
21450.02
0.98%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Chequea tu boleto! Jugador gana $50,000 en el Powerball en Puerto Rico

Aquí los números ganadores del sorteo del sábado

10 de agosto de 2025 - 7:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ninguna persona se llevó el gran premio de $479 millones. (Jenny Kane)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un premio secundario del sorteo del Powerball de este sábado cayó en Puerto Rico, con un afortunado jugar llevándose $50,000 con los números que seleccionó.

Los números ganadores del sorteo del fin de semana fueron 7, 14, 23, 24 y 60, con el bolo rojo 14.

El boleto premiado en la isla acertó cuatro de los números más el bolo rojo.

Ninguna persona se llevó el gran premio de $479 millones. El premio más alto fue de $1 millón y se lo ganó un jugador en el estado de Illinois.

En total, 28 jugadores obtuvieron premios de $50,000.

El premio para el sorteo del lunes ascenderá a unos $501 millones, de acuerdo con la página de Powerball.

Tags
PowerballPowerball en Puerto RicoLoteríaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
