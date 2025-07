Coca-cola regresa al azúcar en Estados Unidos: lo que debe saber sobre los edulcorantes en los refrescos

El presidente Donald Trump adelantó el anuncio la semana pasada, pero Coca-Cola Co. lo confirmó el martes: una versión de la bebida endulzada con azúcar de caña se lanzará en Estados Unidos este otoño.

¿Cuál es la diferencia entre el azúcar de caña y el jarabe de maíz de alta fructosa?

La respuesta corta es que no hay diferencia, dijo Marion Nestle , una de las principales expertas en nutrición del país y profesora emérita de la Universidad de Nueva York.

¿Por qué las compañías de refrescos cambiaron de usar azúcar a jarabe de maíz de alta fructosa?

Pero el jarabe de maíz de alta fructosa tiene ventajas más allá del precio. Según un artículo de 2008 en el American Journal of Clinical Nutrition , el jarabe de maíz de alta fructosa es más estable que el azúcar cuando se agrega a bebidas ácidas, y se puede bombear directamente desde los camiones de reparto a los tanques de almacenamiento y mezcla.

¿Por qué el jarabe de maíz de alta fructosa es menos costoso que el azúcar?

¿Son seguros los sustitutos del azúcar que se utilizan en los refrescos de dieta?

Coca-Cola Zero Sugar, introducida en 2017, utiliza el edulcorante artificial aspartamo y el edulcorante natural stevia en su receta.

Eso no significa que los refrescos de dieta causen cáncer, pero el comité científico concluyó que puede haber una posible relación entre el aspartamo y el cáncer de hígado, y que el tema debería estudiarse más a fondo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no estuvo de acuerdo con el panel de la OMS, citando “deficiencias significativas” en la investigación que respaldaba la conclusión.

Los funcionarios de la FDA señalaron que el aspartamo es uno de los aditivos alimentarios más estudiados y dijeron que “los científicos de la FDA no tienen preocupaciones de seguridad” cuando se usa en las condiciones aprobadas.

La stevia, un edulcorante de origen vegetal, parece ser “una opción segura”, según el Center for Science in the Public Interest, un grupo de defensa del consumidor.