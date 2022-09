Tras una semana del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, muchos centros comerciales continúan operando en horarios especiales, debido a que la energía eléctrica y el agua no están restablecidas todavía al 100%.

Y siendo el domingo, uno de los días en que un gran número de familias acostumbra ir a comprar y a entretenerse a los malls, la mayoría de los malls abrirá sus puertas para servir a sus clientes.

Negocios compiló una lista de los principales complejos comerciales que abrirán hoy domingo, cuáles lo harán parcialmente y cuáles permanecerán cerrados. Estas aperturas están sujetas a que los inquilinos puedan conseguir diésel para mantener su operación y a que la electricidad no se vaya en aquellos malls que ya tienen el servicio.

Cerrados:

Cantón Mall en Bayamón –no abre los domingos

Abiertos parcialmente:

Plaza del Caribe en Ponce- solo abrirán tres establecimientos, que son Macy’s de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., JC Penney de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sizzler de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Mayagüez Mall- sigue sin luz, pero algunos de sus anclas y negocios independientes abrirán. Estos son: Banco Popular, Burger King, Capri, Chili’s, Church’s, Mesón Sandwiches, gasolinera Puma, Krispy Kreme, Romano’s Macaroni Grill, Office Max, Oriental Bank, Pizza Hut, Pollo Tropical, supermercado Pueblo, Target Rent a Car, Walmart, Wendy’s y West Open MRI.

Plaza Juana Díaz- al ser strip center, algunos inquilinos abren y otros no. El horario es de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Plaza Prados del Sur en Santa Isabel- al ser strip center, algunos inquilinos abren y otros no. El horario es de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Abrirán:

The Mall of San Juan- de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Plaza Las Américas- en horario regular

The Outlets at Montehiedra- de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

San Patricio Plaza en Guaynabo- de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Plaza del Sol en Bayamón

Plaza Carolina- de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Premium Outlets en Barceloneta- de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Plaza Río Hondo en Bayamón

Las Catalinas Mall en Caguas- de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Santa Rosa Mall en Bayamón- de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Aguadilla Mall- de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Plaza del Atlántico en Arecibo

Plaza Escorial en Carolina

Centro Gran Caribe en Vega Alta- abrirá, siempre y cuando tenga servicio de agua potable en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Céntrico- en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

The Outlet Mall @ Route 66 en Canóvanas- en horario regular

Plaza Fajardo

Plaza Isabela- abrirá a las 11:00 a.m. y sus inquilinos cerrarán a distintas horas a partir de las 5:00 p.m.

Plaza Cayey- abrirá a las 11:00 a.m. y sus inquilinos cerrarán a distintas horas a partir de las 5:00 p.m.

Plaza Walmart en Guayama- abrirá a las 11:00 a.m. y sus inquilinos cerrarán a distintas horas a partir de las 5:00 p.m.

Plaza del Norte en Hatillo- abrirá a las 11:00 a.m. y sus inquilinos cerrarán a distintas horas a partir de las 5:00 p.m.

Plaza Añasco- horario regular

Plaza Peñuelas- horario regular

Plaza Bairoa en Caguas- horario regular

Triumph Plaza en Humacao- horario regular

Monte Real Plaza en Carolina- horario regular

Centro Comercial Los Filtros en Bayamón- horario regular

Centro del Sur en Ponce- de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Plaza Caparra en Guaynabo- de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Pérez Hermanos Plaza en Cayey- horario regular