En medio de las críticas de ciudadanos de a pie, alcaldes, legisladores y líderes del sector privado por el ritmo al que se ha desarrollado la reparación del sistema eléctrico luego del huracán Fiona, Earl Austin, presidente de Quanta Services, una de las matrices de LUMA Energy, admitió ayer que no existe una fecha que pueda servir de referente para la restauración total del servicio.

“Nunca será lo suficientemente rápida. Es demasiado difícil para mí decir… pero te puedo decir que no serán meses o años. La vasta mayoría de la isla se recuperará en días”, dijo Austin, quien está en Puerto Rico supervisando las operaciones del consorcio en respuesta a la emergencia.

A cinco días de que el huracán Fiona hiciera estragos, con sus lluvias y vientos, en gran parte del archipiélago, Austin puntualizó que serán los hogares y comercios del sur del país los que más deberán esperar para recuperar el servicio. De acuerdo con el ejecutivo de Quanta, en la región más golpeada de Puerto Rico ubican unos 50,000 clientes de la red eléctrica, del universo de 1,468,223 abonados.

Si bien la mayor parte de Puerto Rico ha permanecido sin energía por, al menos, cinco días, Austin subrayó que la evaluación de daños de la red no encontró mayor impacto sobre las principales líneas de transmisión. Los daños, explicó, se concentran en la infraestructura de distribución, así como en los accesos a esta parte de la red que, en síntesis, representa el tramo final en la ruta que transcurre la electricidad desde que se produce en las centrales y llega hasta las casas y negocios.

Earl Austin (derecha), a preguntas de este medio, señaló que sería “bueno” que la AEE hubiera utilizado los fondos que el gobierno federal asignó, luego del huracán María en 2017, para establecer unidades de “blackstart”. (Pablo Martínez)

“Habrá bolsillos de terreno difícil y de acceso (complicado). El acceso es el principal problema, vamos a continuar recibiendo recursos para lo que consideraría una recuperación rápida en todas las áreas. La transmisión no es un problema, sino el acceso a los caminos de distribución. Podemos volar hacia (las líneas de) transmisión”, dijo Austin, quien reiteró que LUMA cuenta con cinco helicópteros aptos para patrullaje y trabajos de reparación.

Ayer, luego de varios días de espera, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comenzó a producir electricidad en las cuatro centrales principales que ubican en el sur: Aguirre, Costa Sur y las cogeneradoras AES Puerto Rico y EcoEléctrica.

El proceso de producción de energía en las plantas generatrices requiere que LUMA haga disponibles las líneas de transmisión que salen de cada central –etapa que Austin precisó que se completó en la noche del jueves– y que las respectivas unidades se enciendan, una etapa que puede demorarse cerca de 24 horas debido a la obsolescencia de la flota de generación.

“Tenemos todas las líneas de 230,000 (voltios) capaces de conectar todas las plantas de generación desde anoche (jueves), quizás antes. Hemos estado trabajando con la AEE, con Josué (Colón, director ejecutivo de AEE), asegurándonos que conociéramos el tiempo, pues a algunas les toma 24 horas arrancar. En la mayoría de las plantas modernas, puedes arrancar en frío, no necesitan carga para arrancar, (pero) aquí todas (las unidades) requieren carga para arrancar. Es muy difícil”, sostuvo Austin, al explicar que el proceso requiere que las plantas reciban energía desde otra central, para lo que igualmente se requiere la disponibilidad de líneas de transmisión.

Austin, a preguntas de este medio, señaló que sería “bueno” que la AEE hubiera utilizado los fondos que el gobierno federal asignó, luego del huracán María en 2017, para establecer unidades de “blackstart”, que se utilizarían precisamente para encender las unidades principales luego de un apagón general.

“No estaba aquí. No estuve involucrado en eso, pero sería bueno que arrancaran y estoy seguro que Josué (Colón) estaría de acuerdo”, dijo.

Pese a las palabras de Austin en relación a la capacidad de transmisión, el Puerto Rico Emergency Portal System informaba ayer que el 88% de las líneas de 230,000 voltios se habían restablecido, junto al 79% de las líneas de 115,000 y el 55% de las líneas de 38,000 voltios.

Aunque a lo largo de la semana ha habido versiones encontradas entre la AEE y LUMA, Austin aseguró que, en la respuesta a la emergencia ha percibido “unidad” entre los equipos de ambas entidades.

“Trabajamos con Josué (Colón) todos los días. Me reuní con él ayer (jueves) y hablé con él esta mañana (ayer). Estamos trabajando juntos. Necesitamos estar en la misma página, y una de las cosas que ha pasado con esta tormenta es que nos percatamos de que nos llevamos bien y trabajaremos juntos. Es lo correcto para la gente de la isla”, dijo el principal oficial ejecutivo de Quanta.

El ojo de Fiona, un huracán de categoría 1, cruzó la región suroeste con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora. La intensidad de los vientos fue la mitad de los que registró, hace cinco años, el huracán María, un ciclón de categoría 4 que dejó sin energía a todo el país, incluyendo sectores que quedaron sin servicio hasta por un año.

Austin, en su entrevista con este diario, rechazó categorizar el evento atmosférico del pasado fin de semana como uno “menor”, ante la pregunta de si la respuesta que ha ofrecido LUMA hasta la fecha serviría para disipar los argumentos de detractores que plantean que el consorcio no se encontraba preparado para enfrentar los frecuentes ciclones que acechan la región caribeña.

“Yo te diría que, basado en lo que vimos cuando llegamos y el conocimiento de la gente en la industria, en cualquier huracán que alcanzara la isla se esperarían daños. A pesar de que la gente diga que fue (un evento) menor, tuvimos vientos sostenidos de 80 millas a través de la isla. Ya vemos lo que pasa a diario sin ningún evento y batallamos eso todos los días. Si le añades vientos de 80 millas, habrá daños”, recalcó el ejecutivo de la matriz de LUMA, al destacar que el consorcio importó materiales previo al evento, que se sumaron al inventario valorado en $130 millones que ya se encontraba en el país.

Ayer, a eso de las 7:00 p.m., LUMA reportó que aproximadamente el 43% de los clientes habían recuperado el servicio. Desde el martes, el gobernador Pedro Pierluisi ha exigido que se restaure la electricidad a “gran parte” del país, pero Austin afirmó que el mandatario y la empresa están en la misma página.

“El gobernador tiene altas expectativas para esta isla y yo también. Estamos alineados”, comentó.

LUMA también reclutó 278 celadores provenientes de Quanta, en momentos en que exceladores de la AEE han reclamado que se les integre a los esfuerzos de restauración del servicio. Ayer, precisamente, un grupo de exempleados de la corporación pública celebró una conferencia de prensa frente a las oficinas de LUMA, en Santurce, en la que reiteraron su llamado al gobernador.

De acuerdo con Austin, LUMA recibiría “con los brazos abiertos” a los extrabajadores de la AEE, si bien rechazó que existiera un esfuerzo coordinado para incorporarlos a los esfuerzos de respuesta.

“La unión que está en la isla (Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas, Uitice) ha hecho un llamado a la mano de obra. Nosotros estaríamos dispuestos a ir a hablar con ellos y traerlos directo al ruedo. Hemos pedido, hemos solicitado… estamos esperando. Como he dicho antes, tenemos 5,000 (celadores) que podríamos traer. Tenemos 278 y pudiéramos sumar 100 hoy mismo si hiciera falta”, mencionó Austin.

Para el ejecutivo de la industria energética, los daños causados por Fiona, más que retrasar la modernización de la red eléctrica –para la que se han asignado unos $9,500 millones en fondos federales–, tendría el efecto de acelerarla.

“Sospecho que usaremos este periodo para modernizar el sistema. […] No estaremos regresando a la flota previa. No pondremos curitas, cinta adhesiva ni chicle. Estamos poniendo postes nuevos modernos y equipo de esa naturaleza. Tenemos el inventario, estábamos listos, por lo que el inventario era más robusto”, afirmó Austin, oriundo de Texas.

De otra parte, Austin respondió a las denuncias públicas que, hace más de un año, han realizado los contratistas generales en Puerto Rico debido al acuerdo laboral (PLA) de LUMA con la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW). Según el anuncio que hicieran en junio de 2021 LUMA y la IBEW –a la que está afiliada la Uitice–, la mano de obra para los proyectos de reconstrucción relacionados a la reconstrucción de la infraestructura sería provista por el sindicato.

“Los trabajos preliminares, las zanjas (trenches), el manejo de vegetación, ninguno de esos está cubierto por el PLA”, dijo Austin, precisando que el pacto con la IBEW cubre las funciones de trabajo diestro.

“Me tendrían que botar”

A pocos días de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) suspendiera la mediación con los acreedores de la AEE, preparando el camino para la litigación de las reclamaciones, y a poco más de dos meses de que concluya la vigencia del acuerdo suplementario bajo el que opera el consorcio, Austin insistió que no hay posibilidad de que LUMA opte por cancelar el contrato de operación y mantenimiento.

“Estoy aquí para liderar y asegurarnos que levantamos la isla. No me preocupa un pedazo de papel. Estamos aquí, haremos lo que haya que hacer con los contratos y no nos vamos. Me tendrían que botar”, enfatizó Austin.

El OMA permite que LUMA se libere de sus obligaciones si, al 30 de noviembre, la AEE no ha completado el proceso de reestructuración de su deuda.

El oficial de Quanta no fue preciso sobre el rol que ha asumido en las operaciones de LUMA el presidente y principal ejecutivo del consorcio, Wayne Stensby. El ingeniero canadiense, quien había sido la cara de LUMA desde que se anunció el acuerdo con el gobierno en 2020, prácticamente ha desaparecido del ojo público desde agosto, luego de que se divulgaran las métricas de desempeño de la empresa durante su primer año, que reflejaron una duración mayor en las interrupciones del servicio eléctrico.

El 24 de agosto, Austin lideró una conferencia de prensa en la que anunció la Iniciativa de Reducción y Respuesta a Interrupciones (ORRI), estrategia que, reconoció, ha quedado “en pausa” en el contexto de la emergencia por Fiona.

“La razón por la que se escogió esta alianza (entre Quanta y ATCO) fue por los recursos que podíamos traer a la mesa. No oculto eso. Estoy aquí (y) la gente de Puerto Rico debería estar feliz por los recursos y el deseo que podemos traer. Para mí, es muy personal. Metí el dedo del pie y ya estoy hasta el cuello, y no me iré hasta que arreglemos esto”, puntualizó Austin.

En pasados días, desde congresistas hasta la secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James, han exigido una mayor fiscalización federal sobre el desempeño de LUMA. La comisionada residente Jenniffer González ha recalcado su llamado a que se cancele el pacto de privatización y el pasado 15 de septiembre, tres días antes de Fiona, un subcomité congresional citó a representantes del consorcio para que declararan sobre los avances de la reconstrucción de la red.

“Me pararé frente a ellos y demostraré que estoy haciendo lo correcto, que la compañía está haciendo lo correcto. Hemos tenido 47 requerimientos a nivel local desde antes que llegáramos aquí y seguiremos cumpliendo”, dijo Austin.

De otro lado, Austin dejó claro que, en su carácter personal, considera que la privatización de la flota generatriz de la AEE sería lo más conveniente para estabilizar esa parte de las operaciones de la red.

Este diario ha reportado que, si bien la Autoridad para las Alianzas Público Privadas se han abstenido de hacer un anuncio oficial, el Comité de Alianzas designado seleccionó a Encanto Power, una subsidiaria de New Fortress Energy, para operar la flota generatriz, que incluye las centrales de San Juan, Palo Seco, Aguirre y Costa Sur.

“Necesitamos modernizar la flota de generación, estabilizarla. Para sumar (fuentes) renovables necesitas estabilidad. […] Privado o lo que sea, podemos trabajar con cualquiera, pero tiene que cambiar lo más rápido posible, incluyendo (mayor) financiamiento”, expresó.

La periodista Joanisabel González colaboró en esta historia.