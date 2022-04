Varios centros comerciales permanecen cerrados hoy, jueves, por la falta de energía eléctrica, mientras otros operan parcialmente con generadores.

Hasta ahora, Plaza Las Américas es el único mall que ya tiene energía. “Ya nos llegó la luz, ya se estabilizó”, dijo Lorraine Vissepó, portavoz de Empresas Fonalledas.

Vissepó indicó que Plaza Las Américas operará con normalidad, sujeto a que el sistema eléctrico se mantenga arriba.

Por el contrario, Plaza del Caribe, propiedad también de Empresas Fonalledas, está cerrado porque en Ponce todavía no tienen electricidad.

The Mall of San Juan y Mayagüez Mall también permanecen cerrados, confirmaron a El Nuevo Día Eduardo Villamil, CEO de Mayagüez Mall e Irene Muñiz, directora de Mercadeo de The Mall of San Juan.

“Cancelamos las clases de zumba que habían hoy. Estamos cerrados, esperando si surge algo con la electricidad. Pero por ahora los restaurantes, las tiendas y todo está cerrado”, sostuvo Muñiz.

Mientras, San Patricio Plaza y los centros comerciales de DD Puerto Rico -entre ellos Plaza del Sol y Plaza Río Hondo en Bayamón y Plaza del Norte en Hatillo- están abiertos operando con generadores.

Adolfo González, de San Patricio Plaza, en Guaynabo, indicó que el “food court” está operando completo y muchas tiendas, así como todos los negocios de los pasillos porque tienen planta eléctrica.

“Nuestros centros comerciales están abierto y operando con los comerciantes que tienen plantas de emergencia. Pero mas importante es continuar realzando el papel importante que juega el suministro ininterrumpido de energía eléctrica en el crecimiento económico de la isla. Este sigue siendo un impedimento a nuestro desarrollo”, manifestó, por su parte, Xavier González, vicepresidente de DDPR.

Según González, de continuar la falta de energía adelantarán los horarios de cierres de los centros comerciales.

En Céntrico en Guayama el “food court” está cerrado, pero algunas tiendas han abierto, ya que tienen generadores, informó Vimarie Brenes, a cargo de Mercadeo del mall.

The Outlets at Montehiedra y Las Catalinas Mall en Caguas informaron que tampoco tienen luz hasta el momento. Algunos de sus establecimientos abrirán porque cuentan con generadores, dijo Lineth Rosado, vicepresidenta de Operaciones de Urban Edge, compañía dueña de ambos centros comerciales.