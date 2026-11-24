Cada año, el viernes después de Acción de Gracias llega con ofertas en tiendas y por internet, pero la explicación más aceptada del origen del “Black Friday” se remonta a la Filadelfia de los años sesenta, cuando esa jornada implicaba tapones, multitudes y turnos extra para los policías de la ciudad.

Según la Enciclopedia Britannica, los policías de Filadelfia empezaron a usar la expresión “Black Friday” a principios de la década de 1960 para describir el caos que se formaba el día después de Acción de Gracias.

La fecha atraía a visitantes de los suburbios que iban al centro de la ciudad a comenzar sus compras navideñas y, algunos años, también a quienes querían asistir al tradicional partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina, que se jugaba el sábado.

Con las calles llenas, los agentes trabajaban turnos más largos para atender tapones, accidentes y robos en tiendas. En pocos años, el nombre se hizo común en Filadelfia.

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A los comerciantes no les gustaba que el día se asociara con caos, así que probaron con otro nombre, “Big Friday”. Pero este no se popularizó.

¿De dónde salió la historia de los números rojos?

Según Britannica, a finales de los años ochenta los comerciantes difundieron otra versión sobre el origen del nombre “Black Friday”, que lo vinculaba con las ganancias de las tiendas.

De acuerdo con esa versión, las ventas del viernes después de Acción de Gracias permitían que las tiendas pasaran de los números rojos, que indican pérdidas, a los números negros, que representan ganancias.

La explicación ayudó a popularizar el nombre en Estados Unidos, donde los comerciantes promocionaban la fecha como el mayor día de compras del año. En aquel entonces, la mayoría de las tiendas registraba sus ventas más altas el sábado antes de Navidad, señala Britannica.

En los años ochenta y noventa, las decoraciones y ofertas navideñas empezaron a aparecer desde las primeras semanas de noviembre.

Aun así, las compras cobraban impulso el viernes después de Acción de Gracias y, en las semanas que quedaban hasta Navidad, las tiendas obtenían buena parte de sus ganancias del año.

¿Qué pasó en el otro “viernes negro”?

Más de un siglo antes de que el “Black Friday” se popularizara como día de compras, la misma expresión se usó para nombrar una crisis financiera en Wall Street.

Según Britannica, en 1869, los financieros de Wall Street Jay Gould y Jim Fisk intentaron acaparar el mercado del oro en Nueva York para disparar su precio.

El viernes 24 de septiembre, una intervención del presidente Ulysses S. Grant frustró la maniobra. La bolsa se desplomó y miles de estadounidenses quedaron en bancarrota.

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¿Por qué adelantaron Acción de Gracias en 1939?

Mucho antes de que se popularizara el nombre “Black Friday”, los comerciantes ya buscaban cómo ampliar la temporada de compras navideñas.

Britannica explica que, en 1939, mientras Estados Unidos se recuperaba de la Gran Depresión, noviembre tuvo cinco jueves. Eso colocaba Acción de Gracias el 30 de noviembre y dejaba menos tiempo para las compras.

Preocupados por lo corta que sería la temporada, los comerciantes le pidieron al presidente Franklin D. Roosevelt que adelantara la celebración una semana, al 23 de noviembre.

Roosevelt accedió y, en 1941, el Congreso de Estados Unidos fijó la festividad para el cuarto jueves de noviembre.

¿Cómo se extendió más allá de un solo viernes?

Con el tiempo, el“Black Friday” se convirtió en uno de los días de compras más concurridos de Estados Unidos, con descuentos por tiempo limitado en tiendas y por internet.

También surgieron otras jornadas como “Small Business Saturday”, que invita a comprar en comercios locales; “Cyber Monday”, dedicado a las compras por internet; y “Giving Tuesday”, que promueve las donaciones caritativas.