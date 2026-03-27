Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 04:47 PM
S&P 500 - (CFD)
6591.94
0.54%
·
Dow Jones
46428.57
0.66%
·
Nasdaq
21929.83
0.77%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DACO lanza sello para identificar los negocios que cumplen con sus reglas

“Aquí se cumple con DACO” es una calcomanía con numeración única

27 de marzo de 2026 - 12:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, muestra el sello con el que identificarán a los comercios. (Suministrada)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, presentó este viernes un nuevo mecanismo para “fortalecer la transparencia y el cumplimiento” de los comercios con todos los reglamentos y órdenes de la agencia.

Estamos lanzando esta iniciativa que se va a conocer como ‘Aquí se cumple con el DACO’, el sello de calidad”, expresó el titular.

El sello en cuestión es una calcomanía con numeración única, que los inspectores de la agencia pueden entregar a los negocios a modo de “premio” por estar en total cumplimiento con las normativas que apliquen a su tipo de operación, explicó Torres Montalvo. Su despliegue será a discreción del comercio.

El anuncio lo hizo en la heladería Baskin Robbins de San Patricio, Guaynabo, porque esta cadena de Grupo Larrea es la primera en recibir el distintivo.

Entre las reglas que los inspectores verifican, mencionó la rotulación con la política de anuncios engañosos y de devolución, qué métodos de pago se aceptan, así como la divulgación clara de todos los precios. En el caso de comercios a los que les apliquen las reglas de pesas y medidas, aplicarían los sellos de inspección en las básculas y que no estén expirados.

En un aparte con El Nuevo Día, el titular confirmó que “hoy por hoy la tienda digital se trata de la misma manera que la tienda física, tenemos que fiscalizarlas igual”, por lo que el cumplimiento se debe extender al comercio electrónico.

“Hemos dado casi igual cantidad de multas a establecimientos comerciales físicos y a establecimientos virtuales”, comentó sobre la tendencia que ha observado desde que asumió el cargo.

Tras aclarar que ese desconocimiento no es excusa para incumplir, el secretario también exhortó a los negocios, particularmente los pequeños, a comunicarse con Oficina de Enlace Comercial del DACO para recibir apoyo y orientación sobre qué ajustes deben hacer para cualificar para el sello.

“Mi rol es de fiscalizar. Pero me he dado cuenta, con el paso de los años, que no necesariamente cuando vemos un negocio violentando una disposición del DACO, o les falta un permiso, no necesariamente es a propósito, es desconocimiento”, comentó. “Queremos bajar el número de querellas”.

Para evitar el uso irregular o la falsificación del sello, Torres Montalvo informó que cada calcomanía no sólo está numerada, sino que también las oficinas regionales y la sede del DACO tienen registro de a qué establecimiento se le otorgó. Mientras, en el portal oficial se actualizará cada trimestre una lista de los comercios que ostentan el sello.

Asimismo, urgió al público a usar la página web del DACO para someter confidencias si detectan que un comercio con el sello está incumpliendo con alguna norma u orden de la agencia.

Tags
DACOPymesEmpresas puertorriqueñas
ACERCA DEL AUTOR
Sharon Minelli Pérez
Sharon Minelli PérezArrow Icon
Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: