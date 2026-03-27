DACO lanza sello para identificar los negocios que cumplen con sus reglas

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, presentó este viernes un nuevo mecanismo para “fortalecer la transparencia y el cumplimiento” de los comercios con todos los reglamentos y órdenes de la agencia.

“Estamos lanzando esta iniciativa que se va a conocer como ‘Aquí se cumple con el DACO’, el sello de calidad”, expresó el titular.

El sello en cuestión es una calcomanía con numeración única, que los inspectores de la agencia pueden entregar a los negocios a modo de “premio” por estar en total cumplimiento con las normativas que apliquen a su tipo de operación, explicó Torres Montalvo. Su despliegue será a discreción del comercio.

El anuncio lo hizo en la heladería Baskin Robbins de San Patricio, Guaynabo, porque esta cadena de Grupo Larrea es la primera en recibir el distintivo.

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Entre las reglas que los inspectores verifican, mencionó la rotulación con la política de anuncios engañosos y de devolución, qué métodos de pago se aceptan, así como la divulgación clara de todos los precios. En el caso de comercios a los que les apliquen las reglas de pesas y medidas, aplicarían los sellos de inspección en las básculas y que no estén expirados.

En un aparte con El Nuevo Día, el titular confirmó que “hoy por hoy la tienda digital se trata de la misma manera que la tienda física, tenemos que fiscalizarlas igual”, por lo que el cumplimiento se debe extender al comercio electrónico.

“Hemos dado casi igual cantidad de multas a establecimientos comerciales físicos y a establecimientos virtuales”, comentó sobre la tendencia que ha observado desde que asumió el cargo.

Tras aclarar que ese desconocimiento no es excusa para incumplir, el secretario también exhortó a los negocios, particularmente los pequeños, a comunicarse con Oficina de Enlace Comercial del DACO para recibir apoyo y orientación sobre qué ajustes deben hacer para cualificar para el sello.

“Mi rol es de fiscalizar. Pero me he dado cuenta, con el paso de los años, que no necesariamente cuando vemos un negocio violentando una disposición del DACO, o les falta un permiso, no necesariamente es a propósito, es desconocimiento”, comentó. “Queremos bajar el número de querellas”.

Para evitar el uso irregular o la falsificación del sello, Torres Montalvo informó que cada calcomanía no sólo está numerada, sino que también las oficinas regionales y la sede del DACO tienen registro de a qué establecimiento se le otorgó. Mientras, en el portal oficial se actualizará cada trimestre una lista de los comercios que ostentan el sello.

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