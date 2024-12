Deben ser transparentes: ¿Tu influencer favorito te dice si recibe pagos por hablar de productos o servicios en redes sociales?

Con la llegada de la temporada festiva, las redes sociales son bombardeadas con anuncios que promocionan múltiples productos, servicios y ofertas navideñas. Sin embargo, en muchas ocasiones, los consumidores no se percatan de que están viendo publicidad, ya que se trata de contenidos promocionales presentados por influencers , que no siempre revelan que están siendo remunerados por sus recomendaciones.

“Un influencer debe especificar cuando tiene un acuerdo que es pagado para que no caiga en lo que es publicidad engañosa. Existe una guía que recomienda cómo hacerlo y no es únicamente poner un hashtag que diga ‘ ad’ , sino en el mismo formato que se hace el anuncio. Por ejemplo, si es un video en vivo, mientras está haciendo el video, debería estar claro que es un anuncio para que el consumidor sepa que su endoso es una colaboración con una marca o empresa”, expresó Brotons Gómez, quien también trabaja como profesora de mercadeo en la UPRRP.

La profesora también enfatizó la importancia de no mentir al reseñar productos o experiencias, pues la mejor estrategia de mercadeo que pueden utilizar los influencers es establecer una relación transparente con la audiencia. La FTC también recomienda a los anunciantes evitar hablar de un producto que no han probado, no catalogar como excelente cualquier servicio que considera malo y no afirmar que los productos tienen propiedades especiales, como alivios a condiciones de salud.