Del mar al paladar: listas las pescaderías para la Semana Santa

“La diferencia no es mucha pero, para mí, el año pasado fue mejor, aunque este año se ha vendido bastante. El año pasado, no podías ni estacionarte, la fila era grandísima”, expresó Angulo Ramos.

Poca producción en costas del norte

“Aquí se podría salir (a pescar) todos los días, lo que pasa es que el norte, el (océano) Atlántico es impredecible. Ahora mismo tú no puedes salir. La mayoría de los pescadores están en Fajardo buscando chillo. El que pesca colirrubia o pargo no puede salir porque el mar está malo”, dijo Angulo Ramos.

“En muchos sitios hay ayuda (del gobierno). Nosotros no tenemos mucha ayuda. No sé por qué razón en San Juan no se ayuda al pescador como en Cataño, Fajardo o Cabo Rojo. No tenemos esa dicha”, agregó.