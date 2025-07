“La gobernadora se expresó. Lo dijo hace dos semanas, que su política pública es no tener ningún impuesto más en Puerto Rico. No está a favor y eso dijo. Esperamos que esto no pase, que no lo vaya a firmar, porque sería devastador”, aseveró. “El impacto es grandísimo. Ese cargo, si no queremos llamarle impuesto, ese cargo, hoy, varias compañías lo pasan a los consumidores y si esto crece desproporcionadamente, sería devastador”.