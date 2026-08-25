Exsecretaria de DACO crea plataforma para “facilitar reclamaciones” contra LUMA Energy

La exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, anunció la creación de una plataforma que, según dijo, podría ser utilizada para “facilitar las reclamaciones por daños relacionadas al sistema eléctrico”.

Luego de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston determinara que la empresa LUMA Energy no tiene legitimación o standing para acudir a este foro, quedó la vía libre para retomar las reclamaciones contra la empresa por parte de los clientes afectados por la inconsistencia en el sistema. Esto, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya declaró inconstitucional la cláusula del contrato con la privatizadora que le daba inmunidad ante los reclamos de los consumidores.

En un comunicado de prensa, Rodríguez Erazo anunció la página “TuReclamoPR.org” para facilitar estas reclamaciones.

“Si verdaderamente el interés es ayudar al pueblo, por aquí se empieza. El gobierno está llevando actualmente litigios relacionados con la cancelación del contrato de LUMA, pero esos procesos pueden tomar años. Mientras eso se dilucida en los tribunales, hay algo que podemos hacer hoy. Este caso puede tener un impacto directo en la calidad de vida y en el bolsillo de miles de puertorriqueños y negocios que siguen sufriendo daños. Ya los tribunales reconocieron sus derechos. Ahora hay que darles las herramientas para ejercerlos”, dijo en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

El portal, informó, cuenta con información sobre el derecho de los consumidores, las decisiones judiciales, disposiciones aplicables del Código Civil, términos para reclamar, y una sección de preguntas y respuestas.

“Al momento de radicar, el usuario puede ingresar su municipio para identificar la oficina de LUMA más cercana, conocer su dirección y horario y obtener las indicaciones para llegar”, se informó en comunicado.

Rodríguez Erazo recalcó que TuReclamoPR.org no presenta ni tramita reclamaciones por los usuarios.

“Es una herramienta para que cada persona pueda conocer el proceso, prepararse y llevar su propia reclamación. La plataforma es completamente gratuita y no requiere crear una cuenta ni contraseña”, dijo. Recordó que “los consumidores cuentan con un término de un año para reclamar o interrumpir el término correspondiente, información que se explica en la plataforma”.

Rodríguez Erazo invitó a consumidores y comerciantes a acceder gratuitamente a TuReclamoPR.org para conocer sus derechos y comenzar a preparar su expediente.

“Como secretaria del DACO vi personalmente a consumidores y comerciantes llegar desesperados y frustrados después de perder equipos, mercancía y dinero sin saber qué hacer. Luchamos este asunto y ganamos. No podemos permitir que después de todo eso una sentencia se convierta en letra muerta. Siempre he dicho que hay que dejar de hablar y ejecutar”, dijo, sin precisar los fondos que se utilizaron para crear esta herramienta.

“Esta herramienta pone la información en manos de la gente para que nadie se aproveche de su desconocimiento y para que, si tienen una reclamación, puedan prepararla y hacer valer sus derechos”, añadió.

PUBLICIDAD

La plataforma aclara que no se puede desde la misma radicar una reclamación oficial, ofrecer una representación legal, ponerle fecha límite a un caso o garantizar una evaluación del mismo. En cambio, la plataforma sirve para explicar los requisitos de las querellas, preparar un expediente en PDF para radicarlo, informar de oficinas de LUMA y mostrar estadísticas de los casos presentados.

En diciembre del año pasado, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la destitución de Rodríguez Erazo de su puesto en DACO.