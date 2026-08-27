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General Mills elimina los colorantes artificiales de todos sus cereales

Ahora utilizará colorantes naturales procedentes de frutas y verduras

27 de agosto de 2026 - 9:44 PM

Updated At

Actualizado el 27 de agosto de 2026 - 9:44 PM

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Cajas de cereales Lucky Charms de General Mills en un supermercado, el 24 de febrero de 2025, en Homestead, Pensilvania. (Gene J. Puskar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La empresa de alimentos General Mills informó que ha eliminado los colorantes artificiales de todos sus cereales en Estados Unidos, incluidos Lucky Charms y Trix.

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Ahora la compañía de Minneapolis usa tintes a base de frutas y verduras, al igual que colores derivados de especias como la cúrcuma y el pimentón, para darles a sus cereales sus característicos colores vivos.

“Este logro refleja cómo estamos evolucionando con las necesidades de los consumidores, y a la vez seguimos ofreciendo alimentos que saben muy bien, ofrecen calidad y aportan valor”, manifestó en un comunicado Bethany Quam, presidenta de cereales de General Mills.

La empresa indicó que el 90% de sus productos minoristas en Estados Unidos ya no contienen colorantes artificiales. Los productos que aún los incluyen, como algunas mezclas para pastel de Betty Crocker y Fruit Roll-Ups, pasarán a tener tintes naturales a finales de 2027, señaló la compañía.

General Mills es el segundo gran fabricante de cereales que anuncia una transición a tintes naturales. WK Kellogg, que produce Froot Loops y Apple Jacks, anunció previamente este mes que eliminará los colorantes artificiales de todos sus cereales en Estados Unidos para finales de este año.

ARCHIVO - Este es un expositor de Froot Loops de Kellogg's en un Costco de Pittsburgh, el lunes 14 de julio de 2025. (AP Photo/Gene J. Puskar, Archivo)
ARCHIVO - Este es un expositor de Froot Loops de Kellogg's en un Costco de Pittsburgh, el lunes 14 de julio de 2025. (AP Photo/Gene J. Puskar, Archivo) (Gene J. Puskar)

Activistas por la salud llevan mucho tiempo pidiendo que se retiren los colorantes artificiales de los alimentos, citando estudios que indican que pueden causar problemas neuroconductuales —incluida la hiperactividad y dificultades de atención— en algunos niños, aunque los resultados han sido dispares.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) dice que los colorantes aprobados son seguros y que “la mayoría de los niños no presenta efectos adversos” debido a ellos. Pero el organismo señala que algunos niños pueden ser sensibles a los colorantes artificiales. El año pasado, la FDA prohibió un colorante a base de petróleo, el Rojo 3, porque algunos estudios planteaban que causaba cáncer en ratas de laboratorio.

General Mills eliminó los colorantes artificiales de Trix en 2015, pero los volvió a incorporar dos años después, alegando que los clientes en Estados Unidos extrañaban los colores vivos.

Sin embargo, desde entonces se ha incrementado la presión de consumidores y políticos. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud del presidente Donald Trump, ha instado a las empresas de alimentos a eliminar gradualmente los colorantes artificiales a base de petróleo. El verano pasado, General Mills firmó un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en el que se comprometió a retirar los tintes sintéticos de todos sus productos para finales de 2027.

Las cadenas minoristas también están obligando a las empresas a actuar. Previamente este año, Target dijo que dejaría de vender cereales que contengan colorantes artificiales para finales de mayo. Walmart también ha dicho que eliminará los colorantes artificiales de sus marcas propias para enero de 2027.

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