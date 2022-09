El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel A. Pizá Batiz, advirtió que si se concretara una huelga de las compañías ferroviarias en Estados Unidos, la cadena de suministros en la Isla se vería en parte afectada.

Hoy se anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encamina un acuerdo con las compañías ferroviarias y los sindicatos para evitar una huelga advertida para este fin de semana.

“Estamos siguiendo de cerca la situación obrero patronal en los ferrocarriles en Estados Unidos porque cerca del 5% a 10% de toda la carga que llega doméstica entre Puerto Rico y Estados Unidos, se mueve en ferrocarril. Hay de 12 a 15 uniones en la mesa y ya se han logrado acuerdo con cinco”, afirmó Pizá Batiz.

De acuerdo con el funcionario, si esta amenaza huelgaria escala, la isla podría experimentar retrasos en la cadena de suministros, pues las compañías afectadas deberán buscar otros mecanismos para mover la carga por tierra.

“Podría ser con camiones y eso causa unas complicaciones. Lo primero es el costo, porque tendrías que mover esa carga por carreteras y, con la inflación, es más costoso moverlo en las carreteras”, explicó.

De acuerdo con The Associated Press, los trabajadores de los ferrocarriles en Estados Unidos reclaman una mejor paga luego de no haber recibido un aumento salarial, a pesar de haberse mantenido laborando durante la pandemia del coronavirus. La solicitud de estos trabajadores es un aumento salarial de 31%, mientras que las empresas han ofrecido aumentos en un 17%. Muchas de estas compañías ya llegaron a acuerdos tentativos.

Pizá Batiz afirmó que la situación en los muelles aquí está en “relativa estabilidad”, luego de que se resolviera el conflicto patronal que amenazó con paralizar por largo tiempo las operaciones del muelle, por donde llega la gran mayoría de los suministros.

“Estamos recibiendo 6,200 contenedores en la Bahía de San Juan por semana. Eso es relativamente normal. Esa es la carga normal. En el convenio que firmamos, hay una cláusula de no huelga por seis años, retroactiva al inicio de las negociaciones. A ese convenio le quedan cuatro años”, expresó. “Ahora, si ocurre un disloque, estaríamos sujetos a un mercado con poca oferta de camioneros o aumentar los costos”.