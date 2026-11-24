La organización comunitaria Mi Sur PR Inc. inauguró su primer Mercadito en el Centro Comunal Marítimo Turístico de la Playa de Guayanilla con miras a promover el talento de los artesanos y emprendedores, estimular la economía local y recaudar fondos para el desarrollo de proyectos culturales, educativos y comunitarios.

La actividad, según se informó en comunicado de prensa, reúne a pequeños comerciantes y artesanos que ofrecen una variedad de productos confeccionados localmente, incluyendo tejidos, bisutería, jabones y piezas en madera.

“En nuestra región hay mucho talento y personas que han convertido sus conocimientos y habilidades en pequeñas empresas. Es importante crear espacios donde puedan presentar sus productos, ampliar su clientela y encontrar oportunidades para crecer. Cada vez que respaldamos a un emprendedor local, contribuimos al sustento de una familia y al desarrollo económico de nuestras comunidades”, expresó Jaynill Santos Cruz, líder de la organización Mi Sur PR Inc.

Como parte de la iniciativa, Mi Sur PR Inc. también realiza una venta de ropa de segunda mano, cuyos recaudos serán destinados a financiar los proyectos que desarrolla la organización en beneficio de las comunidades. Además, las familias podrán disfrutar de sesiones fotográficas navideñas a bajo costo.

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“Desde Mi Sur PR promovemos iniciativas que integran la cultura, la educación y la participación ciudadana como herramientas de desarrollo comunitario. Este Mercadito nos permite generar recursos para desarrollar nuestros proyectos mientras propiciamos oportunidades económicas para otras personas”, añadió Santos Cruz.