La suerte en juego: sorteo de Powerball de este sábado podría repartir $1,800 millones
Los aficionados se encuentran ante la expectativa de un acumulado histórico que podría cambiar vidas
6 de septiembre de 2025 - 7:34 AM
Un sorteo de Powerball se celebrará en la noche este sábado por lo que sería el segundo premio mayor de lotería más alto en la historia: un estimado de $1,800 millones.
El premio aumentó luego de que la lotería realizara más de 40 sorteos consecutivos sin que nadie acertara los seis números del juego. Cada vez que un sorteo no produce un ganador, el acumulado pasa al siguiente.
Las ínfimas probabilidades del juego —1 en 292.2 millones— están diseñadas para generar grandes premios y acumulados cada vez más altos. Se celebran tres sorteos cada semana.
El premio más grande registrado, de $2,040 millones, se otorgó en 2022 a un comprador de California.
Nadie ha ganado el premio mayor desde el 31 de mayo.
El premio de $1,800 millones corresponde a un ganador que opte por recibir 30 pagos durante 29 años mediante una anualidad. Sin embargo, los ganadores casi siempre eligen la opción en efectivo, que para este sorteo sería de aproximadamente $826.4 millones.
Los boletos de Powerball cuestan $2, y el juego se ofrece en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
