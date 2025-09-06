Opinión
6 de septiembre de 2025
NegociosConsumo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La suerte en juego: sorteo de Powerball de este sábado podría repartir $1,800 millones

Los aficionados se encuentran ante la expectativa de un acumulado histórico que podría cambiar vidas

6 de septiembre de 2025 - 7:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un sorteo de Powerball se celebrará en la noche este sábado por lo que sería el segundo premio mayor de lotería más alto en la historia: un estimado de $1,800 millones.

El premio aumentó luego de que la lotería realizara más de 40 sorteos consecutivos sin que nadie acertara los seis números del juego. Cada vez que un sorteo no produce un ganador, el acumulado pasa al siguiente.

Las ínfimas probabilidades del juego —1 en 292.2 millones— están diseñadas para generar grandes premios y acumulados cada vez más altos. Se celebran tres sorteos cada semana.

El premio más grande registrado, de $2,040 millones, se otorgó en 2022 a un comprador de California.

Nadie ha ganado el premio mayor desde el 31 de mayo.

El premio de $1,800 millones corresponde a un ganador que opte por recibir 30 pagos durante 29 años mediante una anualidad. Sin embargo, los ganadores casi siempre eligen la opción en efectivo, que para este sorteo sería de aproximadamente $826.4 millones.

Los boletos de Powerball cuestan $2, y el juego se ofrece en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Otras notas que te pueden interesar:

Puerto Rico entre las jurisdicciones donde más se vende el Powerball: conoce cuánto se jugó en el pasado sorteo

¿Cuánto realmente ganarías si te llevas los sobre $1,000 millones del Powerball?

Lo que debes saber para jugar en este sorteo

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
