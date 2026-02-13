Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 05:47 PM
S&P 500
6873.66
0.6%
·
Dow Jones
49654.44
0.41%
·
Nasdaq
22716.27
0.53%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Liberty refresca consejos para navegar internet de forma segura

La iniciativa busca frenar los engaños que según cifras oficiales, le costaron $14 millones en pérdidas a consumidores puertorriqueños en el 2024

13 de febrero de 2026 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Liberty marcó el Safer Internet Day con un panel para empleados, liderado por el director de seguridad informática Felipe Ruiz. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Liberty refrescó consejos de ciberseguridad para que los consumidores puedan protegerse de las crecientes amenazas al utilizar internet, como parte de su participación en el evento internacional de Safer Internet Day 2026.

“La tecnología puede ser inteligente, pero esta no reemplaza el juicio”, advirtió mediante comunicado Felipe Ruiz, director de seguridad informática de Liberty Latin America, la compañía matriz de Liberty Puerto Rico. “La concienciación de la ciberseguridad se construye con hábitos diarios. La gente tiene que ser consciente de los riesgos reales que enfrentan en su uso diario del internet, y la mejor manera de hacer eso es estar informado”.

Por ello, para protegerse en línea, Liberty compartió los siguientes consejos:

  1. Si reciben un texto de un remitente desconocido o si parece extraño o es muy bueno para ser cierto, deben borrarlo y reportarlo como basura.
  2. Los correos tipo phishing -que a menudo imitan compañías reconocidas, marcas y hasta a celebridades - deben ser borrados y los usuarios no deben hacer clic en ningún enlace dentro de ellos.
  3. Los consumidores también deben implementar mejores prácticas de higiene digital, como crear contraseñas complejas que usen una combinación de letras, números y caracteres especiales.
  4. Se debe habilitar la autenticación de dos factores en todas las cuentas posibles, incluidos los accesos a redes sociales. Esto significa que, para acceder, el usuario no sólo escribe su contraseña, sino que también debe entrar un código que le llega por otra vía, como puede ser mensaje de texto o email, o se le requiere validar su identidad con otro mecanismo como clave numérica (PIN) o huella dactilar.
  5. Para evitar ser víctimas de robo de identidad, nunca deben proveer información personal como su número de Seguro Social por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto.

Liberty informó que cuenta con más consejos de seguridad en su micrositio Navega con seguridad.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés), los esquemas de fraude en el 2024 le costaron sobre $14 millones a los consumidores puertorriqueños.

Ese año, la agencia recibió 2,759 querellas de fraude de la isla. Abordando este tema, Ruiz destacó la importancia de crear hábitos que ayudarán a los consumidores a tomar las decisiones correctas cuando están en línea.

Por su parte, Giovanna Ramírez de Arellano, directora sénior de comunicaciones y responsabilidad corporativa de Liberty, explicó que “siendo un proveedor de telecomunicaciones, siempre hemos sentido la responsabilidad de educar a los consumidores sobre la importancia de usar el internet de manera responsable y proveerles las mejores herramientas para navegar el internet con seguridad”.

Liberty marcó Safer Internet Day 2026 con un panel para empleados; una alianza con Raíces Cyber, una organización sin fines de lucro que promueve una mayor participación hispana en el campo de la ciberseguridad, para promover mejores prácticas para la seguridad en línea; y contenido actualizado para Navega con Seguridad, la campaña de responsabilidad social corporativa de la compañía para concientizar sobre la seguridad en internet.

Safer Internet Day es una iniciativa global que destaca la importancia de utilizar el internet de manera responsable y segura. Liberty ha sido el embajador local de la iniciativa desde el 2008, se informó.

Tags
Liberty Puerto RicoCiberseguridadInternetRobo de identidad
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: