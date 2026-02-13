Liberty refresca consejos para navegar internet de forma segura
La iniciativa busca frenar los engaños que según cifras oficiales, le costaron $14 millones en pérdidas a consumidores puertorriqueños en el 2024
13 de febrero de 2026 - 1:30 PM
Liberty refrescó consejos de ciberseguridad para que los consumidores puedan protegerse de las crecientes amenazas al utilizar internet, como parte de su participación en el evento internacional de Safer Internet Day 2026.
“La tecnología puede ser inteligente, pero esta no reemplaza el juicio”, advirtió mediante comunicado Felipe Ruiz, director de seguridad informática de Liberty Latin America, la compañía matriz de Liberty Puerto Rico. “La concienciación de la ciberseguridad se construye con hábitos diarios. La gente tiene que ser consciente de los riesgos reales que enfrentan en su uso diario del internet, y la mejor manera de hacer eso es estar informado”.
Por ello, para protegerse en línea, Liberty compartió los siguientes consejos:
Liberty informó que cuenta con más consejos de seguridad en su micrositio Navega con seguridad.
Según la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés), los esquemas de fraude en el 2024 le costaron sobre $14 millones a los consumidores puertorriqueños.
Ese año, la agencia recibió 2,759 querellas de fraude de la isla. Abordando este tema, Ruiz destacó la importancia de crear hábitos que ayudarán a los consumidores a tomar las decisiones correctas cuando están en línea.
Por su parte, Giovanna Ramírez de Arellano, directora sénior de comunicaciones y responsabilidad corporativa de Liberty, explicó que “siendo un proveedor de telecomunicaciones, siempre hemos sentido la responsabilidad de educar a los consumidores sobre la importancia de usar el internet de manera responsable y proveerles las mejores herramientas para navegar el internet con seguridad”.
Liberty marcó Safer Internet Day 2026 con un panel para empleados; una alianza con Raíces Cyber, una organización sin fines de lucro que promueve una mayor participación hispana en el campo de la ciberseguridad, para promover mejores prácticas para la seguridad en línea; y contenido actualizado para Navega con Seguridad, la campaña de responsabilidad social corporativa de la compañía para concientizar sobre la seguridad en internet.
Safer Internet Day es una iniciativa global que destaca la importancia de utilizar el internet de manera responsable y segura. Liberty ha sido el embajador local de la iniciativa desde el 2008, se informó.
