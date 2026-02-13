Liberty refresca consejos para navegar internet de forma segura

Liberty refrescó consejos de ciberseguridad para que los consumidores puedan protegerse de las crecientes amenazas al utilizar internet, como parte de su participación en el evento internacional de Safer Internet Day 2026.

“La tecnología puede ser inteligente, pero esta no reemplaza el juicio”, advirtió mediante comunicado Felipe Ruiz, director de seguridad informática de Liberty Latin America, la compañía matriz de Liberty Puerto Rico. “La concienciación de la ciberseguridad se construye con hábitos diarios. La gente tiene que ser consciente de los riesgos reales que enfrentan en su uso diario del internet, y la mejor manera de hacer eso es estar informado”.

Por ello, para protegerse en línea, Liberty compartió los siguientes consejos:

Si reciben un texto de un remitente desconocido o si parece extraño o es muy bueno para ser cierto, deben borrarlo y reportarlo como basura. Los correos tipo phishing -que a menudo imitan compañías reconocidas, marcas y hasta a celebridades - deben ser borrados y los usuarios no deben hacer clic en ningún enlace dentro de ellos. Los consumidores también deben implementar mejores prácticas de higiene digital, como crear contraseñas complejas que usen una combinación de letras, números y caracteres especiales. Se debe habilitar la autenticación de dos factores en todas las cuentas posibles, incluidos los accesos a redes sociales. Esto significa que, para acceder, el usuario no sólo escribe su contraseña, sino que también debe entrar un código que le llega por otra vía, como puede ser mensaje de texto o email, o se le requiere validar su identidad con otro mecanismo como clave numérica (PIN) o huella dactilar. Para evitar ser víctimas de robo de identidad, nunca deben proveer información personal como su número de Seguro Social por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto.

Liberty informó que cuenta con más consejos de seguridad en su micrositio Navega con seguridad.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés), los esquemas de fraude en el 2024 le costaron sobre $14 millones a los consumidores puertorriqueños.

Ese año, la agencia recibió 2,759 querellas de fraude de la isla. Abordando este tema, Ruiz destacó la importancia de crear hábitos que ayudarán a los consumidores a tomar las decisiones correctas cuando están en línea.

Por su parte, Giovanna Ramírez de Arellano, directora sénior de comunicaciones y responsabilidad corporativa de Liberty, explicó que “siendo un proveedor de telecomunicaciones, siempre hemos sentido la responsabilidad de educar a los consumidores sobre la importancia de usar el internet de manera responsable y proveerles las mejores herramientas para navegar el internet con seguridad”.

Liberty marcó Safer Internet Day 2026 con un panel para empleados; una alianza con Raíces Cyber, una organización sin fines de lucro que promueve una mayor participación hispana en el campo de la ciberseguridad, para promover mejores prácticas para la seguridad en línea; y contenido actualizado para Navega con Seguridad , la campaña de responsabilidad social corporativa de la compañía para concientizar sobre la seguridad en internet.