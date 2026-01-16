Liberty reporta récord de uso celular en la primera jornada de las Fiestas de la Sanse

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

Durante el jueves, primer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, la proveedora de telecomunicaciones Liberty reportó que el tráfico de datos móviles estableció un récord, al aumentar 26% por encima de la jornada inaugural del 2025.

Para estar lista y asegurar una experiencia móvil de alto desempeño para clientes y negocios, Liberty informó que realizó varios refuerzos a su infraestructura en la zona del Viejo San Juan. En concreto, la compañía contó con más celdas móviles y mayor espectro para acomodar el volumen de tráfico y aumentar las velocidades de datos.

“Con estas mejoras, logramos brindarle a nuestros clientes y a los visitantes que se conectaron a nuestra red una excelente experiencia”, indicó mediante comunicado Víctor Vera, director senior de ingeniería inalámbrica RAN de Liberty. “La combinación de espectro adicional y celdas móviles localizadas en puntos clave se juntan para brindar la mejor experiencia móvil durante las Fiestas y permitir que la gente pueda comunicarse y compartir contenido con facilidad”.

Vera resaltó que “muchas de estas optimizaciones son permanentes, lo que brindará una experiencia positiva en la zona todo el año”.

Pero también se agregó un camión con celdas móviles que aumentan cinco veces la velocidad, mencionó.

Además, se informó que los equipos de red de Liberty monitorean la red 24/7 y optimizan su rendimiento en tiempo real.

Cada año se ha documentado un aumento a la asistencia de público a la Sanse. A la vez, se hace más popular la práctica de transmitir en vivo usando el celular o captar videos con el móvil para subirlos a diferentes plataformas sociales o compartirlos por mensajería. Todas estas tendencias requieren redes móviles de alta capacidad y velocidad.

En el 2025, Liberty reportó récord de tráfico de datos y voz durante los cuatro días de las Fiestas, manejando 40% más tráfico de datos y 20% más de voz versus el 2024, manteniendo todas las métricas de rendimiento de la red por encima de 95%.