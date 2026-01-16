Opinión
NegociosConsumo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Liberty reporta récord de uso celular en la primera jornada de las Fiestas de la Sanse

La compañía informó que expandió su capacidad y velocidad en la zona para manejar el alto tráfico

16 de enero de 2026 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además de refuerzos permanentes, Liberty movilizó un camión con celdas móviles al área del Viejo San Juan para asegurarse de tener suficiente espectro y capacidad para manejar los picos de tráfico para llamadas e internet móvil durante las fiestas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

---

Durante el jueves, primer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, la proveedora de telecomunicaciones Liberty reportó que el tráfico de datos móviles estableció un récord, al aumentar 26% por encima de la jornada inaugural del 2025.

Para estar lista y asegurar una experiencia móvil de alto desempeño para clientes y negocios, Liberty informó que realizó varios refuerzos a su infraestructura en la zona del Viejo San Juan. En concreto, la compañía contó con más celdas móviles y mayor espectro para acomodar el volumen de tráfico y aumentar las velocidades de datos.

“Con estas mejoras, logramos brindarle a nuestros clientes y a los visitantes que se conectaron a nuestra red una excelente experiencia”, indicó mediante comunicado Víctor Vera, director senior de ingeniería inalámbrica RAN de Liberty. “La combinación de espectro adicional y celdas móviles localizadas en puntos clave se juntan para brindar la mejor experiencia móvil durante las Fiestas y permitir que la gente pueda comunicarse y compartir contenido con facilidad”.

Vera resaltó que “muchas de estas optimizaciones son permanentes, lo que brindará una experiencia positiva en la zona todo el año”.

Pero también se agregó un camión con celdas móviles que aumentan cinco veces la velocidad, mencionó.

Además, se informó que los equipos de red de Liberty monitorean la red 24/7 y optimizan su rendimiento en tiempo real.

Cada año se ha documentado un aumento a la asistencia de público a la Sanse. A la vez, se hace más popular la práctica de transmitir en vivo usando el celular o captar videos con el móvil para subirlos a diferentes plataformas sociales o compartirlos por mensajería. Todas estas tendencias requieren redes móviles de alta capacidad y velocidad.

En el 2025, Liberty reportó récord de tráfico de datos y voz durante los cuatro días de las Fiestas, manejando 40% más tráfico de datos y 20% más de voz versus el 2024, manteniendo todas las métricas de rendimiento de la red por encima de 95%.

“Con este despliegue, demostramos nuevamente que Liberty tiene la mejor y más confiable red móvil en Puerto Rico, y se pone cada vez mejor”, afirmó Vera. “Tenemos una red móvil de primera clase y nuestro rendimiento en la SanSe lo prueba una vez más”.

Liberty Puerto Rico5GSanSeFiestas de la Calle San SebastiánViejo San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
