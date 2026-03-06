Ookla escoge a Claro como la red con mayor cobertura móvil y la conexión fija más rápida

Claro Puerto Rico informó que la firma de medición de servicios de telecomunicaciones Ookla la escogió como ganadora en cuatro categorías de la más reciente edición de sus Speedtest Awards.

Según indicó mediante comunicado, Claro se alzó como la red con Mejor cobertura móvil y revalidó como Mejor red fija, Red fija más rápida y Mejor experiencia para videojuegos (gaming) en Puerto Rico.

Estos premios se basan en millones de pruebas reales realizadas por usuarios a través de la plataforma Speedtest de Ookla durante el tercer y cuarto trimestre de 2025. Se evalúan métricas clave como velocidad de descarga y subida.

El presidente de Claro, Enrique Ortiz de Montellano, recalcó por escrito que, a diferencia de estudios basados en estimaciones o proyecciones teóricas, estos reconocimientos se fundamentan en datos recopilados directamente desde dispositivos reales, en entornos cotidianos y condiciones reales de uso.

“El galardón a Mejor red fija y Red fija más rápida validan la potencia, consistencia y estabilidad de nuestra infraestructura de fibra óptica, mientras que el premio a Mejor experiencia de gaming reconoce la baja latencia y el rendimiento que exigen los usuarios más exigentes”, expresó el también principal ejecutivo de Claro. “A esto se suma ahora el reconocimiento a Mejor cobertura móvil, confirmando que Claro ofrece conectividad superior donde más importa: donde las personas viven, trabajan y se conectan todos los días”.

Ortiz de Montellano aprovechó para destacar que la proveedora continúa en expansión activa de su red de fibra óptica, que ofrece velocidades simétricas de hasta 1,000 megas de descarga y subida.

Actualmente, la conexión por fibra óptica de Claro está disponible para más de 720,000 hogares y comercios.

Asimismo, indicó que continúa fortaleciendo su red móvil con la expansión sostenida de su tecnología 5G, con inversiones constantes en infraestructura, modernización de equipos y optimización de espectro.