Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 05:38 PM
S&P 500 - (CFD)
6753.06
-1.13%
·
Dow Jones
47385.91
-1.19%
·
Nasdaq
22533.46
-0.95%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ookla escoge a Claro como la red con mayor cobertura móvil y la conexión fija más rápida

La proveedora también revalidó como la mejor red fija y la que ofrece una experiencia de “gaming” superior

6 de marzo de 2026 - 1:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro, resaltó que los Speedtest Awards de Ookla se basan en pruebas reales, hechas en dispositivos reales y por usuarios reales. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Claro Puerto Rico informó que la firma de medición de servicios de telecomunicaciones Ookla la escogió como ganadora en cuatro categorías de la más reciente edición de sus Speedtest Awards.

Según indicó mediante comunicado, Claro se alzó como la red con Mejor cobertura móvil y revalidó como Mejor red fija, Red fija más rápida y Mejor experiencia para videojuegos (gaming) en Puerto Rico.

Estos premios se basan en millones de pruebas reales realizadas por usuarios a través de la plataforma Speedtest de Ookla durante el tercer y cuarto trimestre de 2025. Se evalúan métricas clave como velocidad de descarga y subida.

El presidente de Claro, Enrique Ortiz de Montellano, recalcó por escrito que, a diferencia de estudios basados en estimaciones o proyecciones teóricas, estos reconocimientos se fundamentan en datos recopilados directamente desde dispositivos reales, en entornos cotidianos y condiciones reales de uso.

Claro se alzó como la red con Mejor cobertura móvil y revalidó como Mejor red fija, Red fija más rápida y Mejor experiencia para videojuegos (gaming) en Puerto Rico.
Claro se alzó como la red con Mejor cobertura móvil y revalidó como Mejor red fija, Red fija más rápida y Mejor experiencia para videojuegos (gaming) en Puerto Rico. (Suministrada)

“El galardón a Mejor red fija y Red fija más rápida validan la potencia, consistencia y estabilidad de nuestra infraestructura de fibra óptica, mientras que el premio a Mejor experiencia de gaming reconoce la baja latencia y el rendimiento que exigen los usuarios más exigentes”, expresó el también principal ejecutivo de Claro. “A esto se suma ahora el reconocimiento a Mejor cobertura móvil, confirmando que Claro ofrece conectividad superior donde más importa: donde las personas viven, trabajan y se conectan todos los días”.

Ortiz de Montellano aprovechó para destacar que la proveedora continúa en expansión activa de su red de fibra óptica, que ofrece velocidades simétricas de hasta 1,000 megas de descarga y subida.

Actualmente, la conexión por fibra óptica de Claro está disponible para más de 720,000 hogares y comercios.

Asimismo, indicó que continúa fortaleciendo su red móvil con la expansión sostenida de su tecnología 5G, con inversiones constantes en infraestructura, modernización de equipos y optimización de espectro.

“La excelencia no es casualidad. Es resultado de inversión, innovación y desempeño comprobado. Revalidar como la Mejor red fija y ahora consolidarnos también como la red con Mejor cobertura móvil por Ookla confirma que en Claro no hablamos de promesas, hablamos de resultados. Nuestra red está diseñada para ofrecer la experiencia más completa, robusta y confiable de Puerto Rico”, concluyó Ortiz de Montellano.

Tags
Claro5GFibra ópticaTelecomunicaciones
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: