¿Qué hacer si recibe una factura de la AAA por las nubes?

“ Me alarmé porque lo asocio con el cambio del contador y a mi vecino también le llegó como de $300 y nunca está en su casa”, narró la residente de Bayamón . “Compré hace dos años y nunca me había llegado tan alto el consumo”.

Vázquez contó que su primera movida fue entrar a la aplicación de la AAA para orientarse sobre el proceso de impugnar la factura. La segunda, fue compartir su situación en la red social Facebook, donde encabeza una página con más de 280,000 seguidores. “Más personas me indicaron que les está pasando lo mismo y me enseñaron sus facturas”.

Una odisea reclamar a la AAA

“ Procedo a llamar a un plomero y lo primero que me preguntó fue ‘¿te cambiaron el contador?’. Me recomendó que apelara , porque me advirtió que cuando hay cambio de contador muchas veces lo llaman, pagan el servicio que son como $200 y todo sale bien”, informó.

Evidencia en mano, el pasado 24 de julio, Vázquez acudió a una oficina comercial de la AAA. “Después de que hice la fila, que documenté todo el tiempo que estuve, me dijeron que no me pueden ayudar porque es por correo. Por más diligentes que seamos como ciudadanos hay que esperar que ellos den respuesta de vuelta. No dan otra opción”, lamentó.