Durante los últimos días se han viralizado en webs y redes sociales, especialmente en TikTok, varios vídeos que muestran etiquetas de ropa de la marca de bajo costo Shein en las que se pueden leer mensajes pidiendo ayuda.

Aunque algunas de las etiquetas que se están difundiendo no corresponden a la marca, son antiguas o proceden de bancos de imágenes, otras sí pertenecen a ropa de la empresa. Les contamos qué sabemos.

“Need your help”: la frase en medio de una etiqueta que encendió las alarmas

En redes, multitud de usuarios (ver ejemplo 1, 2, 3 y 4) han compartido la misma etiqueta en la que se puede leer, en mitad de las indicaciones de lavado y planchado, la frase “need your help” (necesito tu ayuda, en español). También nuestra colaboradora, Daniela, nos ha enviado una fotografía de la etiqueta de una prenda de ropa que pidió el pasado 2 de abril en la que también se puede leer el supuesto mensaje de auxilio.

Imágenes de la etiqueta compartida en redes junto a la fotografía que nos ha enviado nuestra maldita (a la izquierda). (Factchequeado.com)

Como decimos, estas etiquetas indican unas recomendaciones de lavado y planchado y en ellas aparece la frase “necesito tu ayuda”. En todas las compartidas en redes leemos: “Wash with like colors. Wash inside out. Machine wash cold. [...] Tumble dry. Do not dry clean. Due the water saving technology, need your help washing with the soft detergent at the first time to make the goods softer”.

Que traducido al español sería: “Lavar con colores similares. Lavar al revés. Lavar a máquina en frío. [...] Secar en secadora. No limpiar en seco. Debido a la tecnología de ahorro de agua, necesito tu ayuda lavando con detergente suave la primera vez para hacer las prendas más suaves”.

Respecto a estas etiquetas, Shein se ha pronunciado a través de sus cuentas oficiales de TikTok (tanto en la general como en la de su delegación de México) indicando que “está mal redactada” y que en ella “se pide a los clientes que ayuden a mantener la suavidad del tejido utilizando un detergente más suave”. Igualmente, desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con el departamento de comunicación de Shein desde donde se limitan a remitir a estos vídeos compartidos en sus perfiles de TikTok.

Capturas de los vídeos publicados en TikTok por Shein México y Shein oficial. (Factchequeado.com)

Como hemos podido comprobar en Maldita.es, el etiquetado de las prendas de esta empresa china en el que se ofrecen las indicaciones de lavado y planchado ha cambiado desde el año pasado a la actualidad y son en estas más recientes en las que se incluyen las supuestas llamadas de ayuda.

A la izquierda, etiquetado antiguo de Shein. A la derecha, las nuevas etiquetas con la supuesta llamada de auxilio en ellas. (Factchequeado.com)

Las supuestas llamadas de auxilio por parte, en teoría, de los trabajadores de Shein se convirtieron en virales después de que un vídeo publicado también en TikTok (que actualmente alcanza más de 100,000 “me gusta”) mostrara un supuesto envío de la marca china con la palabra “Help” (ayuda) escrito a mano sobre el paquete. El vídeo estaba acompañado del rótulo “los niños de Shein piden ayuda”. A pesar de que desde el perfil de TikTok de Shein se asegura que esto “es falso”, desde Maldita.es no hemos podido verificarlo de forma independiente.

A la izquierda, captura del vídeo publicado por Shein en TikTok. A la derecha, captura del contenido original en el que se ve el paquete con la palabra “Help” escrita. (Factchequeado.com)

Etiquetas que no corresponden a la empresa china

A raíz de la viralización de estos mensajes de supuesto auxilio, se han difundido otras fotografías que, por el contrario, no son actuales ni pertenecen a la compañía china de bajo costo. En una de las que se han difundido afirmando que pertenece a Shein se puede leer “I have dental pain” (“tengo dolor de dientes”, en español). Sin embargo, a través de una búsqueda inversa de imágenes en Bing comprobamos que la fotografía se comenzó a difundir en 2014 en redes como Imgur o Reddit sin relacionarse con la empresa.

(Factchequeado.com)

En otras de las etiquetas, que también se han vinculado a Shein, se ve la palabra “ayuda” escrita en inglés con un rotulador rojo. La foto, en realidad, procede del banco de imágenes Alamy y se tomó en Bangladesh.

(Factchequeado.com)

También se han difundido imágenes vinculadas a Shein (ver ejemplos 1 y 2) de otras etiquetas como si fueran actuales. En esta ocasión el etiquetado es de la marca china Romwe, en la que, igualmente, se puede leer el mensaje “Help me” (Ayúdame, en español). La fotografía la compartió en 2018 una usuaria de Twitter. Aunque actualmente la publicación está borrada, en las respuestas se pueden observar tuits de otras cuentas mostrando también etiquetas de Romwe (con diferente fecha de pedido) con la frase “Help me”.

La investigación de PublicEye que reveló las condiciones de los trabajadores de Shein

A pesar de su repercusión en redes sociales y de la popularidad de la marca, Shein no es transparente con sus ingresos y ofrece poca información en su web sobre la empresa (en diciembre de 2020, un informe recogido en medios de comunicaciones chinos aseguró que ese año la empresa ganó casi $10,000 millones). En noviembre de 2021, la organización Public Eye elaboró un reportaje sobre las condiciones laborales de los empleados de este gigante textil de moda barata.

Tras entrevistas con trabajadores y proveedores de esta marca en Guangzhou, metrópolis al sur del país en la que está su sede, la ONG suiza reveló que los talleres no poseen salidas de emergencia, sus ventanas tienen rejas y que los empleados no cuentan con contratos laborales y sus horarios exceden las 75 horas de trabajo semanales, lo que incumple la legislación laboral china, según Public Eye.

Sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, Shein asegura en la publicación antes mencionada de TikTok que “su código de conducta es estricto” y que “prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral”. “No toleramos ningún tipo de comportamiento que no respete lo ético y lo lícito”, añaden. En respuesta a usuarios que les recordaban su falta de transparencia en cuanto a las condiciones laborales de sus empleados, la compañía se ha limitado a responder lo siguiente: “Sabemos que tenemos que hacer más para mostrarles quiénes somos. Pronto publicaremos más contenido para mostrar”.

En todo caso, Shein no es el único gigante textil que se ha visto afectado por las supuestas llamadas de auxilio en etiquetas de sus prendas. Tal y como publicó en 2014 la cadena CNN y denunció Amnistía Internacional, una cliente encontró en unos pantalones que compró en la cadena Primark una nota con mensajes de SOS (ayuda), lo que provocó que la empresa de moda también de bajo costo asegurara que estaban investigando el origen de lo sucedido. De hecho, esta misma fotografía se ha difundido ahora vinculándose a Shein.

