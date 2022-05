El 24 de mayo último un asaltante irrumpió en una escuela de la localidad de Uvalde, en Texas, y asesinó a al menos 19 menores y dos maestras.

Con este, son ya 49 los tiroteos en escuelas e institutos que han tenido lugar en 2022 en todo el país, según Gun Violence Archive, un archivo que cuenta y cataloga los incidentes con armas de fuego en Estados Unidos.

De acuerdo con estos datos, el de Uvalde ha sido el tiroteo escolar con un mayor número de muertos y heridos en lo que va de año. Además, desde 2014 ha habido, al menos, 509 en Estados Unidos, que han dejado 217 muertos y 453 heridos.

Con el tiroteo de Uvalde, 2022 se convierte en el segundo año con más muertos en tiroteos en escuelas e institutos: un total de 36 fallecidos a 25 de mayo. El único año que supera esta cifra es 2018, cuando fallecieron 50 personas en 77 tiroteos escolares.

Más de 900 incidentes con disparos en escuelas e institutos en Estados Unidos desde 2013

Tras conocerse la noticia del tiroteo en Uvalde, el presidente, Joe Biden (Partido Demócrata), pronunció un discurso en el que dijo que “se han registrado más de 900 incidentes de disparos en recintos escolares” en los últimos 10 años.

La organización Everytown for Gun Safety, que cuenta todos los incidentes con disparos de armas de fuego en escuelas e institutos, no solo los tiroteos, calcula que entre 2013 y 2022 hubo al menos 925 episodios de disparos en recintos escolares en todo el país. Se entiende como tiroteo cuando hay una intención de disparar y agredir; mientras que un incidente es cualquiera en el que se dispara un arma dentro de un centro escolar. Todos estos hechos habrían dejado 295 muertos y 621 heridos. Este recuento no contabiliza aún los datos del tiroteo de Uvalde.

Según estos datos, 2021 fue el año en el que hubo un mayor número de incidentes con disparos en escuelas e institutos desde que hay datos, un total de 202.

