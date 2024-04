Robert Vega es el billetero que reparte suerte en Sabana Grande

“La mayoría de mis clientes son mayores. Tengo clientes de aquí del pueblo (Sabana Grande); clientes de Guánica, Guayanilla, San Germán, Yauco, Lajas, Mayagüez, porque los domingos yo me dedico a ir a lugares donde hay bailes, a donde van los retirados del área metropolitana. Visito también a muchos clientes en las casas que ya no salen, o en sus negocios ”, dijo Vega Rodríguez.

“Antes se vendían muchos billetes enteros a $25, pero ha cambiado mucho la economía. Aquí vienen muchos clientes que me dicen: ‘dame un pesito, dame $2 o $3′. Yo se los doy, pero hay billeteros que no lo hacen. Yo lo vendo y las personas vuelven donde mí. Ese es mi éxito, dime lo que deseas y yo me acomodo. Hay billeteros que dicen que no, que las reglas las ponen ellos”, señaló el vendedor, quien previo a adoptar este oficio, laboró en una farmacéutica y, posteriormente, fue comerciante.