Como ha ocurrido con muchos otros alimentos en meses recientes, la leche fresca también subirá de precio. Esta vez, el alza será de 11 centavos el litro, lo que significa que en los comercios estará a entre $1.79 y $1.84.

El aumento entrará en vigor este jueves, 26 de mayo, confirmó Ramón González Beiró, secretario del Departamento de Agricultura (DA), al tiempo que advirtió que no puede asegurar que este será el último incremento que habrá en el presente año.

El medio galón subirá 22 centavos, y su nuevo precio fluctuará entre $3.58 y $3.67; mientras el envase familiar costará 42 centavos adicionales. Es decir, que estará entre $6.71 y $6.89.

Señaló el secretario que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) está preparando un estudio exhaustivo de los costos de producir leche fresca a lo largo de toda la cadena, el cual deberá estar completado este verano.

Las plantas elaboradoras, en particular Suiza Dairy, han reclamado que necesitan recibir una compensación mayor por la elaboración de la leche fresca, debido a que los costos de adquisición de combustible, de electricidad y de mano de obra están mucho más altos que antes.

Suiza Dairy está solicitando un alza de 32 centavos adicionales el litro, y Tres Monjitas pide 26 centavos, según González Beiró.

El año pasado se aprobaron aumentos de precio al producto, los cuales fueron a compensar a las elaboradoras por los incrementos que estas tuvieron en el costo de procesamiento.

Mientras, el que entra en vigor mañana se destinará a las vaquerías. “Todo este aumento irá a los ganaderos (para compensar) por el costo de los granos que les ha subido”, dijo el secretario, al indicar que un quintal de alimento subió de $15 a más de $23″.

Aunque el consumidor pudiera pensar que el aumento en el litro es mucho, el titular de Agricultura aseguró que “lo cierto es que es mínimo” si se compara con los incrementos que ha habido en otros alimentos cuyos precios no están controlados. Este incremento ronda entre 6.3% y 6.7%.

El Nuevo Día preguntó por qué el DA no deja que sean las fuerzas del mercado las que dicten el precio de la leche fresca en la isla. “Eso no es recomendable. En ningún país industrializado, ni siquiera en Estados Unidos o Canadá, la leche fresca se deja al libre mercado. La mayoría de los países tienen regulaciones a la industria, algunos no permiten la importación de leches, y otros regulan su precio.

Debido a la volatilidad de los mercados a causa de la pandemia y de la guerra de Rusia en Ucrania, el secretario ordenará que el precio de la leche se mantenga bajo observación constante. Esto implica que, si los costos de producción aumentan en demasía en algún eslabón de la cadena, los precios podrían volver a subir.

Pese a que este incremento pueda verse como un acto de justicia para los ganaderos o busque evitar que algunos se vayan a quiebra, también podría ocasionar que el consumidor compre menos cantidad del producto o deje de consumir leche fresca.

“Siempre hay un riesgo de que baje la demanda al subir los precios”, reconoció González Beiró. No obstante, para evitar que ello ocurra, el DA planifica lanzar una campaña de mercadeo este verano, en la que resaltará los valores nutricionales de la leche fresca e instará a los ciudadanos a aumentar su consumo.