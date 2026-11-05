T-Mobile anuncia nuevos planes personalizados y flexibles

Con 16 opciones desde AppleTV hasta XBOX Game Pass, T-Mobile anunció este jueves su apuesta a “una vez más, revolucionar la industria”, con planes personalizados, en los que cada cliente puede escoger y cambiar cada 90 días los beneficios adicionales a su servicio de telefonía celular e internet móvil.

“Con T-Mix estamos haciendo que el segmento móvil sea más personalizado”, resumió Lyannette Dávila, directora de ventas y mercadeo de T-Mobile en Puerto Rico. “Los planes deben ajustarse a la vida de cada cliente, no de la otra manera”,

Según explicó en entrevista con El Nuevo Día, T-Mix permite que cada cliente seleccione qué servicios son parte de su plan móvil, sea individual o familiar. Indicó que la cantidad de servicios – llamados “picks” - será la tarifa del plan a escoger.

Para el lanzamiento, los “picks” disponibles son: Apple TV, Apple Music, DashPass de DoorDash, Delta SkyMiles, ESPN Unlimited, Google Gemini, Hulu, Netflix, Pandora, Paramount+, SiriusXM, XBOX Game Pass y YouTube Premium.

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Pero los clientes también pueden usar sus “picks” para obtener beneficios de servicio móvil, como T-Satellite, videollamadas optimizadas y promociones de dispositivos, incluso para obtener un equipo nuevo.

Junto con los servicios usuales de telefonía, mensajería e internet móvil incluidos, la empresa informó que los planes T-Mix para líneas individuales comienzan en $55 al mes, con un “pick” de hasta $95 al mes.

Sobre la mecánica para seleccionar opciones, Dávila recalcó que el proceso “es superfácil” en la aplicación móvil de los clientes, T-Life.

Agregó que cada cliente podrá cambiar de “pick” cada 90 días, para mayor flexibilidad. Como ejemplo, Dávila mencionó que, si una línea del plan familiar es para un estudiante, quizás en el verano le beneficie tener activado XBOX, pero la herramienta de productividad Gemini puede serle más útil durante el periodo lectivo.

Reportan crecimiento local

Dávila expuso que la movida se da en un contexto de crecimiento, pues la proveedora se atribuye haber triplicado su participación de mercado en Puerto Rico y tener conectada a su red “más de la mitad” de la población, ya sea por cuentas personales, corporativas o de servicio de internet.

De forma similar, a nivel de todo T-Mobile en Estados Unidos, Dávila compartió que “como compañía llegamos a una encrucijada donde podemos quedarnos donde estamos y seguir ofreciendo teléfonos gratis y nos va superbien. (...) Pero llegó el momento donde una vez más queremos reinventar la industria, queremos revolucionar el mercado”.

La ejecutiva reconoció que, para la industria, es mucho más cómodo ofrecer planes estandarizados, pero T-Mobile identificó mediante estudios de mercado que la fórmula de tener a los clientes “en la misma cajita” por rango de precio no era ideal para ellos.

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Por ejemplo, mencionó que 85% de los encuestados dijo estar pagando por servicios que no usa y 84% comunicó el deseo de tener más control sobre lo que pagan, lo cual se torna más relevante en el presente escenario de inflación.

Clientes existentes pueden migrar

Los planes T-Mix oficialmente sustituyen al resto de los planes que estaba ofreciendo T-Mobile, en el caso de los clientes nuevos.

Para los clientes existentes, Dávila informó que los nuevos planes también están disponibles, pero “es opcional si deciden migrar” en este momento.