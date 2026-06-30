T-Mobile sorprende a clientes con aumento de tarifa

Por mensaje de texto y apenas a días de que se ejecute el cambio, clientes de T-Mobile recibieron la notificación de que sus tarifas mensuales aumentarían de $6 a $7 por cada línea.

“Desde le 13 de julio de 2026, tu plan telefónico actual ya no estará disponible y pasarás a tener un plan moderno con mejores funciones. Las líneas telefónicas aumentarán hasta $6 por línea al mes”, se lee en uno de los mensajes que clientes de T-Mobile compartieron con El Nuevo Día.

En otro caso, el aumento será de $7 por línea.

“En adelante, también obtendrás nuestro precio garantizado por 5 años”, continúa la comunicación, en la que se hace hincapié de que el alza viene con “más beneficios” que no se precisan en el mensaje.

No es la primera vez que T-Mobile recurre a esta movida de notificar alzas por mensaje de texto, pues en marzo de 2025 usó el mismo mecanismo para aumentar $5 por línea a algunos clientes.

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En esta ocasión, la proveedora atribuyó la movida a que “estamos retirando nuestros planes más antiguos, algunos de los cuales fueron diseñados hace casi 15 años, durante las eras de las redes 3G y 4G, mucho antes de que nuestra red 5G estuviera completamente desplegada”.

“Los clientes serán trasladados a planes modernos que les brindan acceso a la mejor tecnología inalámbrica, funciones mejoradas y una garantía de precio por cinco años para ofrecerles mayor tranquilidad”, comunicó la empresa, mediante declaraciones enviadas a petición de este medio.

Agregó que “todos los clientes que sean migrados a un nuevo plan conservarán los beneficios que disfrutan actualmente y, además, obtendrán mejoras en la experiencia de red y en el servicio”.

Sin embargo, no precisó en qué consisten las mejoras atadas al alza anual de $72 a $84 por línea ni qué planes de T-Mobile y aquellos que heredaron de la adquisición de Sprint está retirando.

En su más reciente reporte a los inversionistas, correspondiente al primer trimestre de 2026, T-Mobile informó su ingreso por servicio había aumentado a $18,800 millones, 11% más que el año pasado. Además, agregó 217,000 cuentas pospago netas en ese trimestre, para un alza interanual de 6%.