Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 01:25 AM
S&P 500 - (CFD)
7358.01
0%
·
Dow Jones
51920.93
0.14%
·
Nasdaq
25358.60
-0.46%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

T-Mobile sorprende a clientes con aumento de tarifa

La proveedora no precisó qué porcentaje de su clientela migrará a nuevos y más costosos planes

30 de junio de 2026 - 8:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La nueva red 5G de T-Mobile tiene unas 3,200 millas de cobertura en Puerto Rico, y según el gerente general, Jorge Martell, llega a los 78 municipios de la isla.
T-Mobile informó que está retirando planes que existían desde mucho antes de que la red 5G se desplegara por completo.
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

Por mensaje de texto y apenas a días de que se ejecute el cambio, clientes de T-Mobile recibieron la notificación de que sus tarifas mensuales aumentarían de $6 a $7 por cada línea.

“Desde le 13 de julio de 2026, tu plan telefónico actual ya no estará disponible y pasarás a tener un plan moderno con mejores funciones. Las líneas telefónicas aumentarán hasta $6 por línea al mes”, se lee en uno de los mensajes que clientes de T-Mobile compartieron con El Nuevo Día.

En otro caso, el aumento será de $7 por línea.

En adelante, también obtendrás nuestro precio garantizado por 5 años”, continúa la comunicación, en la que se hace hincapié de que el alza viene con “más beneficios” que no se precisan en el mensaje.

No es la primera vez que T-Mobile recurre a esta movida de notificar alzas por mensaje de texto, pues en marzo de 2025 usó el mismo mecanismo para aumentar $5 por línea a algunos clientes.

En esta ocasión, la proveedora atribuyó la movida a que “estamos retirando nuestros planes más antiguos, algunos de los cuales fueron diseñados hace casi 15 años, durante las eras de las redes 3G y 4G, mucho antes de que nuestra red 5G estuviera completamente desplegada”.

“Los clientes serán trasladados a planes modernos que les brindan acceso a la mejor tecnología inalámbrica, funciones mejoradas y una garantía de precio por cinco años para ofrecerles mayor tranquilidad”, comunicó la empresa, mediante declaraciones enviadas a petición de este medio.

Agregó que “todos los clientes que sean migrados a un nuevo plan conservarán los beneficios que disfrutan actualmente y, además, obtendrán mejoras en la experiencia de red y en el servicio”.

Sin embargo, no precisó en qué consisten las mejoras atadas al alza anual de $72 a $84 por línea ni qué planes de T-Mobile y aquellos que heredaron de la adquisición de Sprint está retirando.

En su más reciente reporte a los inversionistas, correspondiente al primer trimestre de 2026, T-Mobile informó su ingreso por servicio había aumentado a $18,800 millones, 11% más que el año pasado. Además, agregó 217,000 cuentas pospago netas en ese trimestre, para un alza interanual de 6%.

Con estos resultados, la Junta de Directores anunció el pasado 15 de junio que pagará a sus accionistas un dividendo en efectivo equivalente a $1.02 por cada acción.

Tags
T-MobileTelecomunicaciones
ACERCA DEL AUTOR
Sharon Minelli Pérez
Sharon Minelli PérezArrow Icon
Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: