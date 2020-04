A un mes del inicio del toque de queda y reconociendo que el coronavirus será parte de la vida de los puertorriqueños por los próximos meses, la industria automotriz aseguró que es necesario permitirle operar en un horario más extenso, adoptar el servicio a domicilio de mecánica liviana y permitir la entrega de nuevos vehículos al hogar para mantener vivo el principal método de transporte en la isla sin fomentar la conglomeración de personas.

Así lo aseguró el presidente del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA), Ricardo M. García, quien aseguró que todas las industrias, no solo la suya, deberán hacer ajustes para reiniciar sus operaciones de manera segura en las próximas semanas, ya que casi agotan hasta las ayudas federales.

“La ayuda federal del SBA (Administración de Pequeños Negocios) que estamos recibiendo para pagarle a los empleados nos da para ocho semanas. Ya llevamos siete, porque ya pasaron cuatro y quedan tres más hasta el 3 de mayo. Si la gobernadora decide extenderla después de eso, ¿tú sabes (cuál) va a ser la cantidad de gente que va a perder su trabajo?”, se preguntó García, quien ya había sometido tres recomendaciones puntuales al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) antes de que la gobernadora extendiera el cierre forzoso hasta principios de mayo.

Su recomendación prinicipal es extender a cuatro los días de trabajo (lunes a jueves) en los centros de servicio y venta de piezas alrededor de la isla, ya que los miércoles y jueves no les resulta suficiente para atender la alta demanda.

De hecho, las principales marcas de vehículos en la marginal Kennedy del Expreso PR-2 han informado que operar de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. estos dos días solo les permite darle mantenimiento a los vehículos que ya estaban en el taller antes de que explotara la pandemia del coronavirus.

A eso hizo eco el presidente de la Asociación de Concesionarios de Autos de Puerto Rico (PRADA, en inglés), Julio Ortiz, quien ya se acogió a un préstamo de SBA para pagarle a sus casi 100 empleados, pero solo ha podido atender a dos clientes nuevos que se quedaron sin frenos esta semana porque el horario no da para más.

“Dos días no son suficientes para atender la demanda nueva. Me da más tiempo para utilizar los mecánicos más eficientemente, pero nada más. Estamos dando citas prospectivas desde mayo 15 en adelante porque no hay otra forma”, explicó Ortiz.

Segundo en su lista de recomendaciones está el servicio de mecánica liviana a domicilio, que incluiría todos los desperfectos menores, tales como reparación de goma, reemplazo de batería y cambios de aceite filtro, entre otros.

“Si tiene sentido para ellos (electricistas y plomeros), también debe aplicarles a los mecánicos que le dan servicio al principal método de transporte en la isla. El vehículo es una máquina como cualquiera otra, así que necesita mantenimiento. Si el mecánico va a la casa, evitamos la conglomeración de personas”, sentenció García, quien indicó que la mayoría de las marcas de autos en Puerto Rico ya tienen la infraestructura para dar servicio a domicilio.

Asimismo, GUIA recomendó adoptar la venta de nuevos vehículos por internet y permitir su entrega a domicilio – modelo que ya habían implementado empresas como Carvana a la venta y entrega de autos usados a domicilio en los Estados Unidos continentales.

“Las tasas de interés (en préstamos de autos) están tan bajitas y los dealers están agresivos porque no están vendiendo nada. Los oficiales de crédito y de seguro te pueden atender desde sus casas. Los dealers te pueden enseñar el inventario por su website y algunas marcas te pueden decir todas las especificaciones de un vehículo con solo saber su VIN (número de chasis). Firman el contrato y te pueden entregar el carro a tu casa con tablilla y marbete”, explicó García, sobre la medida que mayor impacto económico podría tener tanto en su industria como en las arcas del gobierno, debido al cobro de arbitrios.

De igual manera que las tiendas en línea pueden hacer entrega a domicilio de todo tipo de artículos no necesariamente esenciales, García enfatizó que el gobierno debería permitirle a la industria automotriz adoptar lo antes posible este modelo de negocio en vistas de que la pandemia del coronavirus no acabará el 3 de mayo.