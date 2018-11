El comisionado de Seguros (OCS), Javier Rivera Ríos, indicó que el pago de reclamaciones que se lleva a cabo en Real Legacy Assurance y las reclamaciones que finalmente se transfieran a la Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos tras la inminente liquidación de ese asegurador seguirán el curso ordinario y no habrá tratos preferenciales en dicho proceso.

Esa fue la respuesta que Rivera Ríos dio a El Nuevo Día cuando se le preguntó acerca de la suerte que correrán cientos de negocios, juntas de condómines y agencias de gobierno que todavía aguardan por recibir algún pago de Real Legacy, asegurador que, de acuerdo con fuentes de este diario, podría entrar en la etapa de liquidación esta misma semana o la siguiente. Esto, si la OCS logra un acuerdo definitivo para vender la cartera de negocios del asegurador fallido en las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses.

“Aquí no puede haber prioridad con nadie”, dijo Rivera Ríos. “Vamos a atender las reclamaciones bajo el proceso ordinario, según sea cada reclamación, con las limitaciones que tiene el proceso de liquidación”, sostuvo el funcionario.

Esta semana, Rivera Ríos dijo a este diario que Real Legacy entrará en un proceso de liquidación a la luz del Código de Seguros una vez el oficial de rehabilitación designado por la OCS, Juan A. Moldes Rodríguez, logre un acuerdo definitivo para vender la cartera de seguros que la principal subsidiaria de la Cooperativa de Seguros Múltiples mantiene en el Caribe.

Los ingresos que genere la venta de tales activos se agregarían a aquellos de la venta a Universal Insurance Company para pagar las reclamaciones post-María. Pero de entrada, el jefe de la OCS admitió a este diario que el saldo de ambas transacciones no será suficiente para pagar lo que queda pendiente en reclamaciones post-María.

Fuentes separadas de este diario aseguran que el asegurador en rehabilitación parece haber conferido prioridad de gestión y pagos a las reclamaciones de agencias gubernamentales y municipios tras el paso del huracán María. Si fuera el caso, explican las fuentes, las reclamaciones de asegurados privados terminarían referidas a la Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos.

Rivera Ríos no dijo cuántas reclamaciones están pendientes en Real Legacy ni su cuantía, pero informó que cerca del 70% de estas están por debajo de $300,000, el límite de pago bajo la Asociación.

Según el Código de Seguros, la Asociación establece una derrama entre los aseguradores que quedan en pie para pagar las reclamaciones del competidor insolvente.

Sin embargo, según fuentes de El Nuevo Día, la aportación de las aseguradoras a esa derrama parece que dependerá de cuánta responsabilidad pueda adjudicarse a terceros por la caída de Real Legacy. Esto, porque según informes de exámenes de la OCS, Real Legacy no gestionaba apropiadamente sus niveles de riesgo, mucho antes del huracán María.

Retos por 15 años

Si bien el año pasado, la OCS solicitó a Real Legacy y su matriz aportar capital, que se sepa, el regulador nunca restringió la capacidad de Real Legacy para vender seguros.

Esto, a pesar de que los informes de la OCS indica que Real Legacy también encaró problemas para mantener las reservas requeridas por asegurar riesgos por catástrofes hace unos 15 años. Aparte del menoscabo de capital, detectado por la OCS el año pasado, un examen de Real Legacy con fecha de enero de 2009 reveló que durante los años 2003, 2004 y 2005, Real Legacy no cumplía con la relación que debía tener entre sus reservas y el excedente disponible para los asegurados. Cuando no se cumple con ese requisito, dice el informe del 2009, “el asegurador no podrá suscribir seguros catastróficos”.

“Al 31 de diciembre de 2005, el asegurador no cumplía con lo establecido en el inciso (A) del artículo ocho de la regla 72 del Código de Seguros de Puerto Rico y continuó suscribiendo negocios catastróficos”, reza el informe suscrito por la examinadora Lourdes E. Rivera Fontánez.

Según el informe, ante la situación, Real debió aportar a su sobrante unos $33.4 millones.

Empero, continúa diciendo el documento, la OCS no hizo un requerimiento formal a Real Legacy para cumplir con la regla 72. En ese momento, la OCS evaluaba hacer una enmienda a esa normativa ante “el impacto económico” que esta regla representaba “en varios aseguradores del país”.

El 18 de mayo de 2016, agrega el informe, la OCS enmendó la fórmula que se aplicaba bajo la regla 72 para determinar la relación de reserva catastrófica y sobrante. Tras modificarse la regla, Real Legacy cumplía con los nuevos criterios, por lo que el asegurador ahora insolvente nunca aportó el capital adicional que se estimó entonces.