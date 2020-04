Luego de que El Nuevo Día revelara las recomendaciones del “Task Force” médico para reabrir paulatinamente la economía de Puerto Rico en medio de la pandemia, representantes de los tres principales bloques empresariales allí delineados indicaron que ya comenzaron sus preparativos para volver a la carga, pero esperan por fechas específicas del gobierno.

Representando casi el 52% del producto interno bruto (PIB) de Puerto Rico, los sectores de la construcción, minería, informática, agricultura y manufactura formarían el primer bloque de industrias en retomar paulatinamente sus operaciones, según recomiendan los salubristas.

La industria de la manufactura, cuyas empresas de biofarmacéutica y dispositivos médicos están exenta del cierre forzoso, ve estas recomendaciones con buenos ojos, dijo el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Carlos Rodríguez.

Sin embargo, recalcó que al reporte del “Task Force” médico le faltan fechas, por lo que hizo su propia recomendación.

“Yo esperaría que Tier 1 (Construcción, Minería, Informática, Agricultura y Manufactura), como mínimo, arranque el día 4 de mayo. Yo estoy confiado en que se puede arrancar antes. Cada negocio necesitaría un plan para prevenir el contagio en su lugar de trabajo antes de reabrir”, dijo Rodríguez.

El también miembro del equipo económico de la gobernadora cree que este proceso lo podría hacer la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA), que ya inspecciona virtualmente los protocolos de las empresas textiles asociadas a la seguridad nacional en la isla.

“Este plan no funciona si no hay la disponibilidad de pruebas y de rastreo de contactos de parte del gobierno. También, cada empresario tiene la responsabilidad de maximizar la prevención de contagio. Eso nos toca a nosotros, no al gobierno”, sentenció el líder de industria.

Asimismo, indicó que las empresas de biofarmacéuticos y dispositivos médicos, que ya contaban con estrictos estándares de higiene antes de la pandemia, han ayudado a otras diseñar nuevos horarios, reforzar sus protocolos de limpieza y eliminar focos de infección (como los ponchadores dactilares).

El segundo bloque de industrias representa cerca del 33% de la economía puertorriqueña y lo encabeza la de bienes raíces con casi el 16% del PIB. Ahí también están las utilidades, el comercio al por mayor, la transportación y el almacenamiento, y el arte, entretenimiento y recreación, además del gasto gubernamental.

Las bienes raíces, particularmente, ya han retomado la construcción de infraestructura crítica (carreteras, alcantarillado, agua potable y electricidad) por orden del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, pero necesita acción legislativa o ejecutiva para retomar su actividad económica por completo.

“Tanto el corredor de bienes raíces como el originador (del préstamo) de los bancos hipotecarios están preparados para hacer esto online, pero, cuando llegaste al momento más importante, que es hacer el cierre, la ficha del tranque es la notaría. Necesitamos que se permita hacer la notaría de manera virtual, como ya se hace en un montón de países que lo habían legislado anteriormente o que lo hicieron ante la emergencia del COVID-19”, explicó el presidente y CEO de la constructora VRM Companies, Rafael Rojo.

El Proyecto del Senado 1564 de la autoría de Thomas Rivera Schatz y Héctor Martínez busca exactamente eso, pero de nada vale cerrar un contrato de compraventa si los nuevos dueños no pueden ponerle el agua y la luz a su nueva propiedad, señaló Rojo.

En dos de sus proyectos residenciales en Las Piedras y Bayamón, el desarrollador señaló que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dejó en el limbo a varios de sus clientes más recientes porque no están autorizadas a conectar nuevos consumidores a sus servicios durante la emergencia del COVID-19.

En cuanto a los protocolos de higiene, Rojo indicó que su industria se está preparando para maximizar el trabajo remoto, proveer mascarillas y guantes a todos los empleados de la construcción, al igual que a los clientes que necesiten visitar las facilidades antes de firmar el contrato de compraventa.

En el caso de VRM Companies, Rojo aseguró que pagará las pruebas moleculares a cualquier de los 600 empleados que emplea directa o indirectamente. “Abrimos una cuenta en el Laboratorio Toledo y todo empleado que crea necesario hacerse la prueba, puede ir allí y nosotros vamos a costear los gastos”, afirmó.

Según el “Task Force” médico, el tercer y casi último bloque en retomar sus operaciones incluye a las hospederías y restaurantes, que juntos generaron cerca del 2% del PIB según el Informe Económico al Gobernador del 2018, además del comercio al detal con casi un 6%.

Podrían ser los últimos, pero los restaurantes ya planifican limitar la cantidad de mesas, sillas y comensales dentro de sus comedores para convencer al gobierno (y al público) de que ya es hora de darle para atrás a las pérdidas de hasta un 75% que han sufrido durante la pandemia.

Sobre algunas de sus medidas más puntuales, la presidenta de la Asociaciónde Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Marisol Vega, afirmó que “va a haber señalización de cuánta gente y dónde tiene que estar ubicada para entrar. Van a haber algunas mesas vacías y sillas que no se usen. Todo (platos y cubiertos) va a ser desechable al principio. Los menús ya no serán reusables”, a las que sumó barreras físicas para separar unas mesas de otras.

Su gremio se ha visto reducido a menos de la mitad de lo que era antes de la pandemia, por lo que el pasado presidente de ASORE y actual miembro del equipo económico de la gobernadora, Ramón Leal III, recalcó que “es importante mantener en perspectiva que el ‘Task Force’ de salud hace unas recomendaciones y en el ‘Task Force’ económico van a nacer otras, y quedará a discreción de la gobernadora, junto con su equipo, decidir cuándo y qué sectores van a abrir”.