La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, reveló este miércoles que 21,000 pasajeros que debían llegar a Puerto Rico entre el 16 de julio al 6 de agosto abordo de cinco embarcaciones no lo hicieron debido a las manifestaciones masivas que reclamaban la renuncia inmediata del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Esta situación privó a la isla de aproximadamente $1,760,000 de inyección económica, sostuvo Campos al concluir una reunión en La Fortaleza con la gobernadora WandaVázquez Garced.

“El impacto que pudimos cuantificar producto de todo lo que ha sucedido en el pasado mes, en realidad se resumió en la cancelación de cinco barcos cruceros. Representó que 30,000 personas que estaban supuestas llegar al puerto no lo hicieron”, reconoció la funcionaria.

Esas cerca de 30,000 personas se segregan en 21,000 que eran visitantes y 5,700 que eran parte de la tripulación de los cruceros.

Las embarcaciones que cancelaron su llegada al puerto de San Juan fueron Empress of the Seas, Harmony of the Seas, Autumn of the seas, Carnival Conquest y el Disney Fantasy.

Campos aclaró que los cruceros con base en Puerto Rico, es decir, que zarpan y de isla y regresan a ese punto, no se afectaron por las manifestaciones.