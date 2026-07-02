Actividad manufacturera retoma el crecimiento en mayo

La actividad manufacturera experimentó una expansión en mayo pasado, según el Índice de Gerentes de Compra (PMI, por sus siglas en inglés), que mide el desempeño mensual industrial.

Al 31 de mayo, el PMI se posicionó en 52.4 puntos, lo que refleja un crecimiento en el sector industrial de la isla. Una lectura del indicador por encima del umbral de 50 puntos sugiere una expansión.

El PMI es medido por la producción, nuevas órdenes, entregas de suplidores, inventario de su empresa y empleo. Por primera vez en lo que va del año 2026, las cinco variables consideradas mostraron expansiones, según el reporte publicado el 1 de marzo por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en colaboración con la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

Las mayores expansiones con 52.9 puntos se reportaron en producción, empleo, inventario de su empresa y entregas de suplidores. Mientras que el indicador de órdenes nuevas se mantuvo en 50 puntos, igual que el mes anterior.

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Cuando se analiza el desempeño del sector durante los primeros cinco meses del año, el indicador mensual inició con una contracción en enero (48.8 puntos), seguido de una mejoría en febrero (51.8 puntos) y marzo (56.1 puntos), mientras que en abril pasado la actividad manufacturera retrocedió a 49.3 puntos.

En una encuesta suplementaria a establecimientos manufactureros, los mayores retos que enfrentaron las empresas durante el mes pasado fueron: operaciones (costo de materiales 40%, costos operativos 20%, logística de cadena de suministro 20%, costo de transporte 20%, tiempos de entrega 10%, inventarios propios 10%) y recursos humanos (ausentismo 20% y empleo 10%).

A pesar de que en un reporte anterior los industriales indicaron que uno de los mayores retos para continuar operando tuvo que ver con los servicios públicos, particularmente el alto costo de energía, en mayo, esto no figuró entre los principales retos.