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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Actividad manufacturera retoma el crecimiento en mayo

El Índice de Gerentes de Compra se ubicó en 52.4 puntos, impulsado por avances en producción, empleo, inventarios y entregas de suplidores

2 de julio de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las mayores expansiones con 52.9 puntos se reportaron en producción, empleo, inventario de su empresa y entregas de suplidores. Mientras que el indicador de órdenes nuevas se mantuvo en 50 puntos, igual que el mes anterior. (Ramn "Tonito" Zayas)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La actividad manufacturera experimentó una expansión en mayo pasado, según el Índice de Gerentes de Compra (PMI, por sus siglas en inglés), que mide el desempeño mensual industrial.

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Al 31 de mayo, el PMI se posicionó en 52.4 puntos, lo que refleja un crecimiento en el sector industrial de la isla. Una lectura del indicador por encima del umbral de 50 puntos sugiere una expansión.

El PMI es medido por la producción, nuevas órdenes, entregas de suplidores, inventario de su empresa y empleo. Por primera vez en lo que va del año 2026, las cinco variables consideradas mostraron expansiones, según el reporte publicado el 1 de marzo por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en colaboración con la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

Las mayores expansiones con 52.9 puntos se reportaron en producción, empleo, inventario de su empresa y entregas de suplidores. Mientras que el indicador de órdenes nuevas se mantuvo en 50 puntos, igual que el mes anterior.

Cuando se analiza el desempeño del sector durante los primeros cinco meses del año, el indicador mensual inició con una contracción en enero (48.8 puntos), seguido de una mejoría en febrero (51.8 puntos) y marzo (56.1 puntos), mientras que en abril pasado la actividad manufacturera retrocedió a 49.3 puntos.

En una encuesta suplementaria a establecimientos manufactureros, los mayores retos que enfrentaron las empresas durante el mes pasado fueron: operaciones (costo de materiales 40%, costos operativos 20%, logística de cadena de suministro 20%, costo de transporte 20%, tiempos de entrega 10%, inventarios propios 10%) y recursos humanos (ausentismo 20% y empleo 10%).

A pesar de que en un reporte anterior los industriales indicaron que uno de los mayores retos para continuar operando tuvo que ver con los servicios públicos, particularmente el alto costo de energía, en mayo, esto no figuró entre los principales retos.

El PMI se ha mantenido en o por encima del nivel umbral de 50 puntos en 119 de los 193 meses desde que se inició la encuesta.

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ManufacturaAsociación de Industriales de Puerto RicoInstituto de Estadísticas de Puerto Rico
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Efraín Montalbán Ríos
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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