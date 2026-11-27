BUENOS AIRES, Argentina — El Congreso argentino aprobó este jueves una ley que prohíbe al Banco Central imprimir dinero para pagar las facturas del Gobierno, lo que consagra en la legislación un pilar fundamental de la lucha del presidente Javier Milei contra la inflación, que es notoriamente elevada en el país.

Según los nuevos estatutos, la “misión principal y fundamental” del banco central será preservar el valor del peso, un objetivo que Milei ha perseguido durante su mandato a pesar de que, como candidato en 2023, prometió suprimir el banco y sustituir la moneda local por el dólar estadounidense.

La votación de 141 a 0 en la Cámara de Diputados, con 99 abstenciones, se produce pocos días después de que las cifras preliminares indicaran que Argentina probablemente había entrado en recesión, menos de un año antes de que el economista libertario se presente a la reelección para un segundo mandato de cuatro años.

PUBLICIDAD

1 / 11 | Fotos: así se vio la juramentación de Javier Milei como presidente de Argentina. El economista libertario, Javier Milei, juró este domingo "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. - Casa de S.M. el Rey / JOSE JIMENEZ 1 / 11 Fotos: así se vio la juramentación de Javier Milei como presidente de Argentina El economista libertario, Javier Milei, juró este domingo "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. Casa de S.M. el Rey / JOSE JIMENEZ Compartir

Durante generaciones, cuando los gobiernos argentinos gastaban más de lo que recaudaban en impuestos, recurrían al Banco Central para que imprimiera pesos con el fin de cubrir el déficit, lo que alimentaba repetidas crisis monetarias y episodios de hiperinflación. La ley pone fin a “91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional”, afirmó la oficina de Milei en un comunicado.

Los nuevos estatutos prohíben al banco conceder préstamos a cualquier nivel de la administración pública o financiar de cualquier otra forma al Tesoro. Asimismo, eliminan los objetivos de empleo y desarrollo económico del banco que se añadieron bajo el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la líder de la oposición peronista cuyos gobiernos se apoyaron en gran medida en el banco central para financiar un gasto desenfrenado.

Sin embargo, la ley otorga a la autoridad monetaria menos protección de la que pretendía Milei. Su proyecto de ley original habría exigido una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para destituir al gobernador del banco, Santiago Bausili, a quien él mismo había nombrado. El Senado suavizó esa cláusula y, el jueves, la Cámara Baja no contó con los votos suficientes para restablecerla. Ahora, el presidente puede sustituir a la dirección del banco con una mayoría simple en el Senado.

Milei ha recortado drásticamente el gasto público en los últimos tres años, lo que ha permitido transformar los déficits fiscales crónicos de Argentina en un superávit y ha contribuido a reducir la inflación anual de casi el 300 % a principios de 2024 al 33 % el mes pasado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Milei se ha mostrado reacio a dejar que el mercado fije el precio más importante de Argentina: el tipo de cambio. Los estatutos dejan los controles cambiarios en manos del banco y no establecen ninguna norma clara sobre cómo debe responder este a la inflación.

La política monetaria restrictiva ha mantenido fuerte al peso, lo que ha encarecido los productos argentinos en el extranjero, justo cuando las fábricas se enfrentan a una avalancha de importaciones más baratas. Las exportaciones de petróleo y gas han experimentado un auge, mientras que los sectores intensivos en mano de obra, como la industria manufacturera, el comercio minorista y la construcción, han atravesado dificultades.

Según los datos oficiales publicados este martes, la economía argentina se contrajo aproximadamente un 1.8 % en el tercer trimestre, tras una contracción del 0.6 % en el segundo. Dos trimestres consecutivos de descenso constituyen la definición habitual de recesión.

A medida que el apoyo a Milei se desvanece en las encuestas, los inversores, recelosos ante un país conocido por haber incurrido en impago de su deuda en nueve ocasiones, barajan la posibilidad de que los peronistas —el movimiento populista que ha dominado durante mucho tiempo la política argentina— puedan volver al poder y dar marcha atrás en sus reformas favorables al mercado. La prima que exigen los inversores por mantener bonos argentinos, un indicador del riesgo de impago percibido, se ha más que duplicado desde principios de agosto, según JPMorgan.

Bajo una presión cada vez mayor, Milei espera ahora dar un giro a la carrera presidencial del año que viene. El Senado aprobó el jueves su proyecto de ley para suspender las primarias obligatorias, que, según el Gobierno, suponen un despilfarro de dinero público en unas elecciones que deberían organizar los propios partidos. Ahora pasa a la Cámara Baja para su votación.

PUBLICIDAD

La suspensión de las primarias, que desde hace tiempo sirven de indicador de cómo irá la elección general, evitaría a Milei un veredicto prematuro por parte de los votantes —un veredicto que, de ser desfavorable, podría asustar a los mercados y hundir el peso, y con él su apoyo—.

Los líderes peronistas se han mostrado reacios a esta medida, que obligaría a su movimiento, actualmente dividido, a negociar una candidatura a puerta cerrada o a apresurarse a organizar sus propias primarias.

---