Suscriptores
Economía
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aumentan las exportaciones de Puerto Rico y elevan superávit comercial

Las exportaciones superaron en 2025 los $62,400 millones, mientras las importaciones totalizaron más de $55,000 millones

5 de marzo de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los tres segmentos que más exportaron desde Puerto Rico en 2025 fueron productos farmacéuticos y medicinas, con 42,260 millones o 67.69% del total; dispositivos médicos, con casi $5,674 millones o 9.09%; y otros productos alimenticios, con $3,324 millones o 5.32%, detalla el informe del instituto. (Alejandro Granadillo)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Puerto Rico exportó $62,435 millones durante el 2025, lo que supone un aumento de 3.55% cuando se compara con los resultados del año anterior, impulsadas principalmente por la industria farmacéutica, según los datos de comercio exterior publicados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IE)

La misma racha de crecimiento, aunque con un margen más estrecho, con 0.79% más, tuvieron las importaciones, las cuales totalizaron más de $55,033 millones el pasado año.

Estos resultados se traducen en un superávit en la balanza comercial de casi $7,402 millones de superávit, reflejando un marcado incremento de 30.02% frente a los casi $5,693 millones registrados el año 2024.

Ronald G. Hernández Maldonado, gerente de Proyectos Estadísticos del IE, explicó que durante los últimos años, la balanza comercial ha mostrado una tendencia descendente. El superávit en 2025 se encuentra muy por debajo del máximo alcanzado en 2015 el cual fue de casi $28,610 millones.

“No obstante, en comparación con el año 2024 se observa un incremento, lo que refleja una variación positiva reciente dentro de una trayectoria general a la baja”, comunicó el Instituto de Estadísticas.

Un superávit ocurre cuando las exportaciones superan a las importaciones, mientras que un déficit, es cuando sucede lo contrario. Este indicador constituye una de las principales medidas del comercio internacional, ya que refleja tanto la capacidad productiva como el nivel de dependencia de bienes del exterior, explicó el gerente de proyectos.

Al analizar el comercio internacional por mes, se observaron notables oscilaciones durante el año natural 2025, con 10 meses de superávit y dos de déficit: enero y abril, siendo este último mes el más elevado del año natural.

Los tres segmentos que más exportaron desde Puerto Rico en 2025 fueron productos farmacéuticos y medicinas, con 42,260 millones o 67.69% del total; dispositivos médicos, con casi $5,674 millones o 9.09%; y otros productos alimenticios, con $3,324 millones o 5.32%, detalla el informe del instituto.

En tanto, las tres industrias que más importaron el pasado año fueron las de manufactura de productos farmacéuticos, con sobre $18,886 millones o 34.32% del total; petróleo y carbón, con casi $3,499 millones o 6.36%; y vehículos motorizados, con $3,453 millones o 6.27%, según los datos del IE.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón indicó que los resultados consolidan el papel de Puerto Rico como jurisdicción altamente competitiva dentro del comercio internacional, particularmente en sectores de manufactura avanzada y producción de alto valor añadido.

“El crecimiento sostenido en nuestras exportaciones confirma que Puerto Rico continúa fortaleciendo su base productiva y su integración con las cadenas de suministro globales. Estos resultados validan los esfuerzos dirigidos a posicionar a la isla como un centro estratégico de manufactura avanzada, innovación y comercio internacional”, expresó González Colón en un comunicado de prensa enviado este jueves.

En la misma comunicación, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, indicó que “desde el punto de vista macroeconómico, eso (el superávit) fortalece la posición comercial de Puerto Rico y es una señal positiva sobre la competitividad de nuestros sectores exportadores. Además, estos números demuestran un cambio en la tendencia de años anteriores donde el superávit comercial estaba decreciendo”.

El DDEC iniciará su Plan de Misiones Comerciales 2026, diseñado para abrir rutas de mercado y facilitar contactos comerciales directos entre empresarios puertorriqueños y compradores internacionales, así como otras iniciativas como el programa PromoExport.

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico Exportaciones Manufactura Petróleo Jenniffer González Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Efraín Montalbán Ríos
