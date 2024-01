Este martes se cumplen los primeros dos meses de la puesta en vigor del Código de Orden Público en San Juan, y desde entonces las ventas en restaurantes y barras en la Ciudad Capital han mermado un 50% o más, dependiendo del establecimiento.

El código es un “total desacierto, ha afectado la vida nocturna de San Juan en plena época navideña. La falsa seguridad (que promueve el código) ha sido un costo enorme para el comercio”, expresó David Acosta, dueño de Aguardiente Bar en Santurce y otros tres negocios en San Juan.

Acosta señaló que está de acuerdo en muchas cosas que establece el nuevo código, excepto en la hora de cierre de los comercios. “Lo que él (refiriéndose al alcalde, Miguel Romero) puso fue un toque de queda. Realmente ha sido catastrófico, y para volver a recuperar la clientela, va a tardar años”, agregó.

PUBLICIDAD

El comerciante José Silva, dueño de Chicharrón en la Placita de Santurce, concurrió por separado con Acosta en que el código le ha hecho daño a los negocios de comida y bebida en las zonas turísticas de San Juan.

Silva, quien es también el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Placita de Santurce, sostuvo que, por lo menos, el gobierno municipal hizo una excepción y permitió que el horario de operaciones se extendiera el 31 de diciembre. “Eso nos permitió tener una buena asistencia en la Placita”.

De otro lado, el presidente de la Asociación indicó que la Policía Municipal ha reducido la intervención con los comercios por quejas de ruido. Pero eso ha sido, según él, después de que varios casos se cayeron, porque la Policía no tenía evidencia de cuánto ruido generaban los negocios multados.

Ahora para poder expedir una multa, la Policía Municipal necesitará tener una máquina y medir el nivel de ruido desde el lugar donde se encuentra el querellante, y no necesariamente desde el frente del negocio, como solían hacer. “Eso nos ha permitido liberar al comerciante de ese estrés de que llegara la policía”, comentó Silva.

“Estoy en contra del código”, dijo sin tapujos el dueño de Chicharrón. Explicó que en otros municipios donde hay código, como en Carolina, excluyen del mismo a las zonas turísticas. “Yo propongo lo mismo para San Juan”, y señaló que deberían excluirse a Condado, Viejo San Juan, la calle Loíza y Santurce.

Silva sostuvo que antes había ocho códigos en San Juan para la convivencia de la gente. La administración de Miguel Romero los unió en uno solo para poderlo implementar. “Eso es algo erróneo. A las áreas turísticas hay que darle la oportunidad de que extiendan el horario y que les asignen más vigilancia”.

PUBLICIDAD

Los comerciantes entrevistados dijeron que los clientes han dejado de visitar de noche a San Juan y se han mudado a Carolina –sobre todo a Isla Verde-, a Guaynabo y hasta a Caguas.

Estimaron que la situación ha impactado la venta de restaurantes entre un 20% y 25% y de discotecas y barras en 60% aproximadamente. Los puestos de trabajo también se han afectado, incluyendo meseros, bartenders, taxistas, y conductores de Uber. Incluso los suplidores han comenzado a sentir una baja en órdenes de compra, según los comerciantes.

“Es una pretensión decirle a los consumidores hasta que hora pueden salir a divertirse. Los comerciantes estamos disgustados y sufriendo porque este código es caprichoso y abusivo. Acabamos de salir de una pandemia que afectó a muchos comercios, y ahora tenemos esto”, afirmó Diana Font, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la ciudad amurallada.

Font aseveró que este código afecta solo a las pymes. “A los hoteles de San Juan no les aplica. Eso es un disparate”, expresó al tildar la situación de discriminatoria contra los pequeños comercios.

“A las 12:30 de la mañana tienen que parar de vender alcohol aunque el negocio esté empaquetao de gente (lleno). La gente se molesta y se va enojada. Esto impacta las propinas de los empleados, algunos comercios han recortado personal. Es un efecto dominó”, agregó Font.

Comerciantes votarán en contra del alcalde

La frustración que sienten los comerciantes con el nuevo código de orden público es tal que, si el alcalde Romero no implanta cambios al mismo, han amenazado con votarle en contra en estas elecciones.

PUBLICIDAD

“Si el alcalde no cede con eso, no lo vamos a apoyar y le vamos a hacer campaña en contra porque no vamos a quebrar nuestros negocios, mientras los comercios en Caguas, Carolina y Guaynabo van pa’arriba”, manifestó Font.

Agregó que radicaron un caso en el tribunal federal. “No nos podemos quedar cruzados de brazos”, dijo la líder de los comerciantes del Viejo San Juan.

Mientras, Gabriel Álvarez, dueño de Mono Stereo Bar en la calle San Sebartián, dijo que la venta le ha bajado 64% y el primer día recibió una multa por ruido. La objetó y le dieron cita para fines de febrero para ver el caso.

El el nuevo Código de Orden Público implementado el pasado 9 de noviembre dispone, entre otras cosas, que la venta de alcohol está permitida hasta la 1:00 a.m. de domingo a jueves y hasta las 2:00 a.m. los viernes y sábados. En caso de que el lunes sea feriado, la venta del domingo puede ser hasta las 2 a.m.

De igual manera establece que si el negocio recibe tres multas le pueden cerrar el negocio hasta por un año, lo que asustó a Álvarez, y prácticamente se vio obligado a cambiar el concepto.

“Es imposible seguir la ley. Tuve que bajar la música, invertir $10,000 en aires acondicionados y encerrarnos. Este ha sido uno de mis peores meses”, manifestó Álvarez, quien está en búsqueda de un espacio en Isla Verde o Guaynabo, donde pueda montar su negocio.

El Nuevo Día intentó comunicarse con Leticia Jover, portavoz del municipio de San Juan para una reacción, pero al cierre de esta edición no había respondido.