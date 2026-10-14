Becas para estudiantes de STEM en Puerto Rico

El Puerto Rico Minority Supplier Development Council (PRMSDC) anunció la convocatoria de su programa de becas de 2026, para otorgar entre 10 a 12 becas a estudiantes universitarios de Administración de Empresas y de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM, en universidades ubicadas en Puerto Rico. Los interesados tienen hasta el 30 de octubre de 2026 para solicitar.

Esta convocatoria busca dar continuidad al apoyo económico a estudiantes que mantienen un buen aprovechamiento académico y necesitan recursos para avanzar en su formación universitaria. Desde su inicio en 2024, el programa ha otorgado 22 becas.

Podrán solicitar estudiantes matriculados a tiempo completo que cursen entre el segundo y el quinto año universitario, tengan un promedio académico mínimo de 3.0 y sean reclamados como dependientes en la planilla de contribución sobre ingresos. Además, deberán contar con un Índice de Ayuda Estudiantil —SAI, por sus siglas en inglés— de entre −1,500 y 0, según la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, conocida como FAFSA.

Los candidatos deberán tener entre 18 y 22 años al 15 de diciembre de 2026 y cursar estudios en Administración de Empresas o en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM.