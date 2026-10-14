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Becas para estudiantes de STEM en Puerto Rico

El Puerto Rico Minority Supplier Development Council otorgará entre 10 a 12 becas a estudiantes de universidades en la isla

14 de octubre de 2026 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las becas serán otorgadas a estudiantes universitarios de Administración de Empresas y de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Puerto Rico Minority Supplier Development Council (PRMSDC) anunció la convocatoria de su programa de becas de 2026, para otorgar entre 10 a 12 becas a estudiantes universitarios de Administración de Empresas y de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM, en universidades ubicadas en Puerto Rico. Los interesados tienen hasta el 30 de octubre de 2026 para solicitar.

Esta convocatoria busca dar continuidad al apoyo económico a estudiantes que mantienen un buen aprovechamiento académico y necesitan recursos para avanzar en su formación universitaria. Desde su inicio en 2024, el programa ha otorgado 22 becas.

Podrán solicitar estudiantes matriculados a tiempo completo que cursen entre el segundo y el quinto año universitario, tengan un promedio académico mínimo de 3.0 y sean reclamados como dependientes en la planilla de contribución sobre ingresos. Además, deberán contar con un Índice de Ayuda Estudiantil —SAI, por sus siglas en inglés— de entre −1,500 y 0, según la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, conocida como FAFSA.

Los candidatos deberán tener entre 18 y 22 años al 15 de diciembre de 2026 y cursar estudios en Administración de Empresas o en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM.

Para solicitar, los interesados deberán completar el formulario disponible en https://tr.ee/19EmSa a más tardar el 30 de octubre de 2026.

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Becas estudiantilesStem Puerto RicoSTEM
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