A solo horas de que el gobernador Pedro Pierluisi cancelara el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés), la jueza Laura Taylor Swain denegó una moción de los bonistas organizados de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ad Hoc-AEE) para designar cuanto antes un mediador y se completara el proceso de bancarrota en esa corporación pública sin la intervención de la Legislatura.

De igual forma, Swain denegó el pedido de los bonistas de la AEE para que estableciera un calendario dirigido a confirmar un Plan de Ajuste (PDA) en esa corporación pública para noviembre próximo.

En su lugar, la jueza a cargo del proceso de bancarrota de Puerto Rico dio a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) 10 días para que se reúna con el gobierno y las partes que más podrían hacer factible la preparación de un PDA para la AEE y determinar si es posible concertar un proceso de mediación privado y los costos posibles de ese proceso.

Si la JSF no puede cumplir con dicho plazo, Swain dio al organismo 55 días, es decir, hasta el próximo 2 de mayo para que presente un PDA para la AEE y un calendario para analizar la propuesta; o en su lugar, los términos detallados del PDA que se radicaría; o un posible calendario para litigar las controversias de derecho en torno a los bonos de la AEE. Y si ninguno de esos escenarios es factible, entonces, la JSF deberá presentar un escrito en el que justifique por qué razón el tribunal no debe desestimar el proceso de Título III en la AEE luego de cinco años de espera.

Swain emitió su orden esta noche al indicar, entre otros argumentos, que la moción de los bonistas de la AEE no procedía porque esta delimitaba el alcance de la mediación propuesta; dejaría en las arcas de la corporación pública todo el costo del proceso de negociación confidencial y porque según Promesa, solo la JSF es la entidad autorizada a radicar los planes de reestructuración de las agencias que controla a la luz del estatuto federal.

Sobre todo, en su orden, Swain estableció que la cancelación del RSA por parte del gobierno trae “el riesgo de un revés importante” en la reestructuración de las finanzas de la AEE, un proceso que según las representaciones de la JSF y el gobierno continuaba en curso y que ahora, quedaba en duda ante la salida de la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko.

“Hasta recientemente, las palabras y las acciones de la JSF y las entidades de gobierno daban a este tribunal razón para pensar que se acercaba un (PDA para la AEE) prontamente y que no había interrupción en los esfuerzos y compromisos de (la JSF) que afectarían el proceso. En ese sentido, el calendario para la renuncia de Jaresko perturba”, indicó Swain en su fallo.

Swain traza la raya con los bonistas, el gobierno y la Junta

Con su decisión, Swain pareció sacar los pies de la alfombra a los bonistas de la AEE, quienes al solicitar el auxilio del tribunal plantearon que la otrora líder del Equipo de Mediación de los casos de Título III, Barbara J. Houser, estaría disponible para mediar en las negociaciones a pesar de que se retiraba del estrado. Los bonistas proponían que Houser encabezara los procesos, devengando sobre $1,600 por hora, compensación que pagaría la AEE, así como las demás incidencias de las negociaciones.

Pero a su vez, con una movida parecida a la que tomó el año pasado cuando la JSF y la Legislatura se peleaban por el PDA del gobierno central, Swain cerró el cerco al organismo fiscal y al gobierno. Esto, al exigir un curso de acción preciso en o antes del quinto aniversario del proceso de bancarrota de Puerto Rico para atender, en este caso, la deuda de la AEE.

Swain indicó que estaría dispuesta a escuchar una nueva propuesta de mediación siempre que delinee el alcance que tendrían las negociaciones, un calendario y evidencia de la razonabilidad comercial de la propuesta, controlando costes y en cumplimiento con la nueva normativa federal dirigida a evitar conflictos de interés entre quienes negocian la deuda de la isla.

La decisión de Swain se produjo a pocas horas de que los bonistas organizados de la AEE reiteraran la necesidad de un mediador a fin de mantener con vida el pacto que las partes suscribieron hace casi tres años y con el que se pretendía modificar cerca de $9,000 millones en bonos de la AEE a la luz de la ley federal Promesa.

Para el grupo de acreedores la terminación del RSA por parte del gobierno ponía de manifiesto la necesidad de forzar la reestructuración en esa corporación pública. Tal proceso ya marca casi cinco años desde la radicación de la petición de quiebra bajo el Título III de Promesa y unos ocho, si se considera que la AEE no cumple sus obligaciones con bonistas y otros acreedores desde el 2014.

Pero a su vez, la decisión de Swain debe influir en las acciones que tomen el Ejecutivo y la Legislatura con la AEE. Ello, porque -en parte- la cancelación del RSA obedece a la negativa de la Legislatura de aprobar las medidas para implementar el RSA, lo que a su vez, allanaba el camino para la presentación y confirmación de un PDA para la AEE. Para esa rama de gobierno, el pacto en la mesa, no conviene a Puerto Rico y afectaría a los bonistas.

El gobierno defenderá las pensiones en la AEE

Antes de la decisión de Swain, en entrevista con El Nuevo Día, el secretario de Estado y director ejecutivo de Aafaf, Omar J. Marrero, el oficial que firmó la cancelación del RSA en nombre del gobierno y la AEE, lo acontecido en la AEE no afectará en lo absoluto el proceso de implementación del PDA del gobierno central en curso y tampoco conlleva el pago de alguna penalidad por parte del gobierno a los suscriptores del pacto.

“Con esta cancelación queda meridianamente claro, que el acuerdo no tiene el apoyo del pueblo, no tiene respaldo político y no es víable desde el punto de vista legal”, dijo Marrero.

Según Marrero, ante la negativa de la Legislatura a endosar el RSA, cualquier propuesta a la jueza Swain no habría cumplido con la sección 314 de Promesa. La disposición requiere a la JSF y al gobierno que, a la hora de presentar y analizar los méritos de un PDA, este cuente con los trámites o la legislación necesaria para llevarse a cabo.

Marrero aseguró que el interés del gobierno es retomar las negociaciones a la brevedad, pero estableció de antemano, que la administración establecerá algunas condiciones para negociar con los bonistas, entre estas, procurar que el acuerdo no trastoque el plan de transformación hacia energía renovable y la protección de los derechos de pensión que tienen los jubilados de la AEE.

Las razones del gobierno y la Junta

En una declaración escrita, Pierluisi indicó que ponía fin al RSA-AEE porque el entorno económico y operacional en que se encuentra la AEE es distinto al que había hace unos tres años.

Ahora, según Pierluisi, “la creciente inflación y los aumentos significativos en el precio del petróleo”, harían incosteable el acuerdo.

Mientras, al informar de su respaldo a la cancelación del acuerdo, la JSF lamentó que “algunos de los términos claves del RSA no fueron aceptables para la Legislatura”.

Acto seguido, la JSF -que hasta hace unas dos semanas destacaba que el RSA recortaría el 32% de la deuda de la AEE- justificaba su decisión con argumentos económicos.

“La pandemia mundial del Covid-19, el aumento de los precios de los combustibles por el ataque de Rusia a Ucrania y el aumento de la inflación dejaron a Puerto Rico con una realidad económica diferente a la de 2019. La JSF, junto con el gobierno y la AEE, espera encontrar una solución consensuada que fomente el crecimiento económico más allá del actual estímulo del gobierno federal, que ayuden a que el sistema energético de Puerto Rico sea más fiable, asequible y limpio, y que apoyen las necesidades de los residentes y empresas de Puerto Rico”, indicó la JSF.

En ese sentido, la decisión de Pierluisi y la JSF se produce luego de cientos de millones de dólares en asesores y abogados, y sobre todo, de las advertencias que estudiosos como el economista Ramón Cao y el sociólogo Héctor Cordero Santiago hicieron acerca de la no viabilidad del RSA. Hace unos dos años, en estudios separados, ambos académicos concluyeron que los términos pactados en el RSA aumentarían el costo de la electricidad en Puerto Rico, un cuadro que se agravaría con otros eventos como una escalada en los precios del crudo.

En ese momento, a la luz de los hallazgos de Cao, el representante del consumidor en la AEE, Tomás Torres Placa, solicitó a la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y a la JSF cancelar el acuerdo.

Efecto incierto

Cuando se produjo la cancelación del RSA y antes de la decisión de Swain, el abogado John Mudd, ducho en procesos de bancarrota, dijo a El Nuevo Día que no tenía un cuadro claro del curso que podrían tomar los acontecimientos.

Mudd recordó que ante el largo tiempo que ha transcurrido en la reestructuración de la AEE, los acreedores podrían reclamar al tribunal que se ordene a la corporación pública cumplir con ciertos pagos, un escenario que podría suscitarse en las nuevas negociaciones, si se concretan.

Por su parte, el presidente del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), Josen Rossi, celebró la cancelación del RSA-AEE.

“Ya era hora de que se cancelara”, dijo Rossi al señalar que la Legislatura debe aprovechar la coyuntura y derogar “el invento” que representa la Ley 4 y que creó la estructura de cargos en la factura para pagar a los bonistas.

Para Rossi es el momento de dar paso a un proceso de reestructuración más transparente en la AEE.

Rossi indicó que el gobierno y la JSF deben embarcarse en un proceso de negociación que no solo modifique la estructura del RSA sino los términos financieros detrás de este.

En ese proceso, agregó Rossi, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) debe tener inherencia por el impacto que la reestructuración tiene en la factura que pagan los abonados.