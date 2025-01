Bonistas de la AEE piden al Negociado de Energía incluir pago de $8,500 millones para establecer la nueva tarifa eléctrica

También señalaron que si al adoptar la nueva tarifa eléctrica, incluyendo en esta su parte, los abonados no pueden pagar su factura, que se tomen medidas para que otros abonados paguen por ello o se recurra a subsidios gubernamentales.

Una deuda “inevitable”

El organismo fiscal, en contraste, argumenta que la AEE no tiene capacidad de repago y que fijar tarifas elevadas para pagar a los bonistas no será factible. Esto, porque la mayoría de los abonados no podrá pagar el cargo legado que sería la fuente de repago de los bonistas, o porque el alto costo de la electricidad impulsará a más abonados a salirse del sistema hacia la generación propia.