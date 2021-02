El Primer Circuito de Apelaciones afirmó esta semana el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), lo que pondría fin al reclamo que hicieron los bonistas individuales Mark Elliot, Lawrence B. Dvoresy Peter C. Hein, así como algunos sindicatos y el ex representante independiente Manuel Natal.

El fallo se produjo ayer martes cuando el panel integrado por los jueces Howard, Kayatta y el fenecido juez Torruellas afirmó el plan aprobado por la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, destacando que durante el proceso apelativo, el plan en controversia se implementó en su totalidad. Ello, porque nadie pidió suspender la implementación del plan que entre otras cosas, anuló la categoría de bonistas subordinados y segmentó casi a partes iguales -entre el gobierno y los bonistas de Cofina- los recaudos Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

El juez Torruellas participó del argumento oral del caso, pero no en la decisión final que emitieron los otros dos jueces del panel.

Según el foro intermedio la doctrina de equidad académica (”equitable mootness doctrine”) que suele emplearse en casos de bancarrota corporativa sí puede aplicarse bajo la ley federal Promesa.

En diversas reseñas del Instituto Americano de Quiebras (ABI) se indica que la doctrina permite que en casos de reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras, los planes de ajuste se consideren académicos y por ende, no sujetos a revisión de un foro apelativo si el plan se ha consumado sustancialmente, por lo que conoceder un remedio a los apelantes actuaría en menoscabo de terceros que aceptaron la confirmación del plan.

Al menos uno de los demandantes habría acudido al foro apelativo seis días después de que se implementara el plan de ajuste de Cofina en febrero de 2019, destaca la opinión.

Dicho de otra forma, el foro apelativo indicó que no recibió de los demandantes ninguna propuesta para revertir lo que estaba hecho. Esto, una vez los bonos de Cofina fueron intercambiados por bonos nuevos que, a su vez, han cambiado de manos en “decenas de miles de ocasiones” en el mercado secundario por más de un año, se transfirieron sobre $1,000 millones en ingresos retenidos del IVU al gobierno central y se entregaron sobre $322 millones en pagos a acreedores y comisiones y al banco custodio de la deuda de Cofina, The Bank of New York Mellon.

En el plan de ajuste, los bonistas principales o seniors de Cofina recibieron unos 93 centavos de dólar, los bonistas subordinados, entre ellos, los demandantes Elliot, Dvores y Hein recibieron unos 55 centavos de dólar.

El plan de ajuste de Cofina se aprobó el 29 de noviembre de 2018 y fue celebrado como el primer gran acuerdo entre los acreedores de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Bajo dicho acuerdo, el organismo fiscal modificó unos $17,000 millones en bonos, con nuevos bonos a 40 años y con bonos de apreciación de capital. Una vez, Cofina cumpla con sus bonistas, estos recibirán alrededor de $32,300 millones en intereses y capital.

“La junta independiente de directores de COFINA y su gerencia están complacidas con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de ratificar el Plan de Ajuste de COFINA en vista de que reafirma la exitosa restructuración de la corporación”, expresó el Carlos M. Yamín, director ejecutivo de COFINA.

El fallo del foro apelativo en favor del plan de Cofina se produjo a solo horas de que la JSF deba presentar un plan de ajuste enmendado para el gobierno central o en su defecto, una hoja que indique los términos para un nuevo pacto con los acreedores del territorio estadounidense.