Caída de acciones en el sector de inteligencia artificial lastra los mercados mundiales

Nueva York— Las caídas registradas por los fabricantes de chips informáticos y otras empresas que se han beneficiado del auge de la inteligencia artificial lastraron los mercados bursátiles de todo el mundo este jueves.

El S&P 500 cayó un 0.5%, a pesar de que, dentro del índice, fueron más las acciones que subieron que las que bajaron. El Dow Jones Industrial Average bajó 105 puntos, es decir, un 0.2%, y el índice Nasdaq Composite se desplomó un 1.5%.

Casi tres de cada cuatro valores del S&P 500 subieron después de que varias de las mayores empresas del país anunciaran unos resultados del último trimestre mejores de lo que esperaban los analistas.

Las acciones de Abbott subieron un 10.7% después de que la empresa del sector sanitario presentara unos beneficios superiores a lo esperado y revisara al alza sus previsiones de resultados para todo el año. Las acciones de J.B. Hunt Transport Services subieron un 8% después de que la empresa de transporte de mercancías también superara las expectativas de los analistas para el último trimestre.

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Sin embargo, una variación del 1% en la cotización de las acciones de Nvidia tiene un mayor impacto en el S&P 500 que una variación del 1% en la de cualquier otra empresa, ya que es la que tiene mayor capitalización bursátil de Wall Street.

Nvidia cayó un 2.4%, lo que la convirtió en la empresa con mayor peso en el índice. Otras empresas del sector de la inteligencia artificial que habían registrado ganancias también se desplomaron, cediendo parte de sus espectaculares ganancias.

1 / 21 | Estos trabajos podrían desaparecer en 20 años. Se prevé que la inteligencia artificial reemplazará a empleados de trabajo cotidianos. (Amazon vía AP) - The Associated Press 1 / 21 Estos trabajos podrían desaparecer en 20 años Se prevé que la inteligencia artificial reemplazará a empleados de trabajo cotidianos. (Amazon vía AP) The Associated Press Compartir

Micron Technology cayó un 5.6%, lo que redujo su subida en lo que va de año por debajo del 199%. Sandisk cayó un 12.6%, pero, aun así, acumula una subida del 494% en lo que va de año. Western Digital se desplomó un 9.2%, pero sigue registrando una subida del 171% en lo que va de año.

Estas acciones llevan semanas bajo presión debido al temor a que sus cotizaciones se hayan disparado demasiado y a que la voraz demanda de memorias y procesadores para ordenadores pueda no ser sostenible si la inteligencia artificial acaba no generando tantos beneficios ni tanta productividad como se había prometido.

En total, el S&P 500 bajó 38.63 puntos, hasta situarse en 7,533.77. El Dow Jones Industrial Average bajó 105.67 puntos, hasta situarse en 52 552.97, y el índice Nasdaq Composite se desplomó 387.28 puntos, hasta los 25,881.95.

Las pérdidas se produjeron a pesar de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., una empresa de referencia en el sector de los chips, anunciara unos beneficios en el último trimestre superiores a las previsiones de los analistas. Sus acciones en Taiwán subieron un 1.2%, pero las que cotizan en Estados Unidos cayeron un 2.3%.

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En Corea del Sur, las caídas de las acciones de empresas líderes en inteligencia artificial, como Samsung Electronics y SK Hynix, provocaron un descenso del 6.4 % en el índice Kospi. Este ha sido uno de los mercados más inestables del mundo en las últimas semanas debido al gran peso que tienen en él estas dos empresas líderes en inteligencia artificial.

El día anterior, el Kospi subió un 6.2 %, pero en las últimas dos semanas ha registrado caídas del 8.9 %, del 7.8 % y del 5.3 %.

La subida de los tipos de interés por parte del Banco de Corea también lastró la cotización de las acciones en Seúl; se trata de la primera subida que lleva a cabo el banco desde 2023.

Unas tasas de interés más altas pueden contener la inflación, pero también frenan la economía y afectan negativamente a los precios de todo tipo de inversiones. Además, crece la preocupación de que la Reserva Federal y otros bancos centrales de todo el mundo puedan verse obligados a subir las tasas para frenar los efectos del alto precio del petróleo.

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Los precios del petróleo se sitúan cerca de su máximo en un mes debido a la preocupación de que la guerra con Irán impida el paso de los petroleros por el estrecho de Ormuz y obstaculice los envíos de crudo desde el Golfo Pérsico a clientes de todo el mundo.

El precio del barril de crudo Brent subió brevemente por encima de los 86 dólares por barril a primera hora de la mañana, antes de perder esa ganancia y volver a bajar hasta situarse en $84.23, un 0.8% menos que el día anterior.

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En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió ligeramente hasta el 4.56%, desde el 4.55% registrado a última hora del miércoles y desde apenas el 3.97% antes de que comenzara la guerra con Irán. El aumento de los rendimientos ya ha llevado el tipo medio de las hipotecas a 30 años a su nivel más alto en casi un año.

Los datos sobre la economía estadounidense fueron dispares, lo que se sumó a las turbulencias que sacuden el mercado de bonos. Según uno de los informes, el mes pasado los consumidores gastaron menos en las tiendas estadounidenses de lo que esperaban los economistas. Sin embargo, si se excluyen las ventas en las gasolineras, el gasto de los consumidores estadounidenses se mantuvo sólido.

Según otro informe, la semana pasada se registraron menos solicitudes de prestaciones por desempleo por parte de los trabajadores estadounidenses, lo que pone de manifiesto la solidez del mercado laboral, mientras que un tercer informe indicaba que la actividad manufacturera en la región del Atlántico Medio es mejor de lo que esperaban los economistas.

En los mercados bursátiles extranjeros, los índices cayeron en gran parte de Europa y Asia, con descensos del 1.8% en Shanghái y del 2.8% en Tokio.