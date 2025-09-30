ChatGPT ahora permite a los usuarios comprar en Etsy y Shopify

Nueva York — OpenAI está convirtiendo a ChatGPT en un comerciante virtual que puede ayudar a vender productos para Etsy y Shopify, mientras la compañía de inteligencia artificial busca nuevos ingresos en el comercio en línea.

Los usuarios de ChatGPT ahora pueden comprar directamente a los vendedores de Etsy mientras interactúan con el chatbot y pronto podrán hacer lo mismo con los vendedores de Shopify.

Competir con empresas como Amazon y Google por las tarifas de compra de las compras digitales podría ser una nueva fuente de dinero para OpenAI. La compañía no ha obtenido ganancias y ha dependido de los inversores para respaldar los costos de construir y ejecutar sus poderosos sistemas de IA.

OpenAI dijo que está trabajando con la compañía de pagos Stripe en los estándares técnicos que permitirán las compras a través del sistema Instant Checkout.

Varias compañías de pago han estado trabajando con desarrolladores de IA en los llamados agentes de IA que, dada una tarjeta de crédito, podrían encontrar y realizar compras en nombre de un comprador.

OpenAI dijo que ChatGPT no favorecerá estos artículos en los resultados de sus productos.