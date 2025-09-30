Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 04:20 PM
S&P 500
6599.96
-0.57%
·
Dow Jones
45920.03
-0.44%
·
Nasdaq
22363.88
-0.6%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

ChatGPT ahora permite a los usuarios comprar en Etsy y Shopify

La compañía de inteligencia artificial busca nuevas fuentes de ingresos en el comercio en línea

30 de septiembre de 2025 - 11:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
App ChatGPT: IA al alcance de tu mano. #tecnología (Kiichiro Sato)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York — OpenAI está convirtiendo a ChatGPT en un comerciante virtual que puede ayudar a vender productos para Etsy y Shopify, mientras la compañía de inteligencia artificial busca nuevos ingresos en el comercio en línea.

RELACIONADAS

Los usuarios de ChatGPT ahora pueden comprar directamente a los vendedores de Etsy mientras interactúan con el chatbot y pronto podrán hacer lo mismo con los vendedores de Shopify.

Competir con empresas como Amazon y Google por las tarifas de compra de las compras digitales podría ser una nueva fuente de dinero para OpenAI. La compañía no ha obtenido ganancias y ha dependido de los inversores para respaldar los costos de construir y ejecutar sus poderosos sistemas de IA.

OpenAI dijo que está trabajando con la compañía de pagos Stripe en los estándares técnicos que permitirán las compras a través del sistema Instant Checkout.

Varias compañías de pago han estado trabajando con desarrolladores de IA en los llamados agentes de IA que, dada una tarjeta de crédito, podrían encontrar y realizar compras en nombre de un comprador.

OpenAI dijo que ChatGPT no favorecerá estos artículos en los resultados de sus productos.

“Al clasificar a varios comerciantes que venden el mismo producto, ChatGPT considera factores como la disponibilidad, el precio, la calidad, si un comerciante es el vendedor principal y si Instant Checkout está habilitado, para optimizar la experiencia del usuario”, dijo la compañía en un comunicado.

Tags
Breaking NewsInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: