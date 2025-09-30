ChatGPT ahora permite a los usuarios comprar en Etsy y Shopify
La compañía de inteligencia artificial busca nuevas fuentes de ingresos en el comercio en línea
30 de septiembre de 2025 - 11:33 AM
Nueva York — OpenAI está convirtiendo a ChatGPT en un comerciante virtual que puede ayudar a vender productos para Etsy y Shopify, mientras la compañía de inteligencia artificial busca nuevos ingresos en el comercio en línea.
Los usuarios de ChatGPT ahora pueden comprar directamente a los vendedores de Etsy mientras interactúan con el chatbot y pronto podrán hacer lo mismo con los vendedores de Shopify.
Competir con empresas como Amazon y Google por las tarifas de compra de las compras digitales podría ser una nueva fuente de dinero para OpenAI. La compañía no ha obtenido ganancias y ha dependido de los inversores para respaldar los costos de construir y ejecutar sus poderosos sistemas de IA.
OpenAI dijo que está trabajando con la compañía de pagos Stripe en los estándares técnicos que permitirán las compras a través del sistema Instant Checkout.
Varias compañías de pago han estado trabajando con desarrolladores de IA en los llamados agentes de IA que, dada una tarjeta de crédito, podrían encontrar y realizar compras en nombre de un comprador.
OpenAI dijo que ChatGPT no favorecerá estos artículos en los resultados de sus productos.
“Al clasificar a varios comerciantes que venden el mismo producto, ChatGPT considera factores como la disponibilidad, el precio, la calidad, si un comerciante es el vendedor principal y si Instant Checkout está habilitado, para optimizar la experiencia del usuario”, dijo la compañía en un comunicado.
