¿Como está el mercado laboral? Ofrecen seminario para aprender a buscar datos federales sobre empleo
La sesión virtual y gratuita será el 4 de diciembre, informó el Instituto de Estadísticas
25 de noviembre de 2025 - 3:00 PM
25 de noviembre de 2025 - 3:00 PM
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) llevará a cabo un seminario virtual sobre el uso de herramientas de búsqueda de datos en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) del gobierno federal, dirigido a profesionales del sector empresarial, académico, gubernamental y aquellas personas interesadas en el tema.
El evento, libre de costo, se llevará a cabo el jueves, 4 de diciembre de 2025, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
El encuentro virtual será facilitado por Leyda Soto López, asistente de proyectos estadísticos del IEPR, quien presentará dos herramientas esenciales desarrolladas por el BLS: Employment and Wages Data Viewer y One-Screen Data Search. Estas son plataformas interactivas para realizar consultas sobre empleo y salario en Estados Unidos y Puerto Rico, según la industria. Ambas se nutren del Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), una de las fuentes oficiales sobre empleo, número de establecimientos y salarios en Estados Unidos y sus jurisdicciones.
Durante la sesión, se informó que se demostrará cómo estas herramientas permiten analizar, con precisión y profundidad, la actividad económica, sus tendencias y cambios a lo largo del tiempo. Además, se destacará su valor como recurso estratégico para empresarios, académicos, analistas económicos y responsables de política pública que buscan fortalecer sus procesos de toma de decisiones basadas en datos confiables.
El seminario tendrá una duración de 1.5 horas contacto, y los asistentes recibirán un certificado de participación al finalizar.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://register.gotowebinar.com/register/5820270748851950173.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma, con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: