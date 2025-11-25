¿Como está el mercado laboral? Ofrecen seminario para aprender a buscar datos federales sobre empleo

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) llevará a cabo un seminario virtual sobre el uso de herramientas de búsqueda de datos en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) del gobierno federal, dirigido a profesionales del sector empresarial, académico, gubernamental y aquellas personas interesadas en el tema.

El evento, libre de costo, se llevará a cabo el jueves, 4 de diciembre de 2025, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

El encuentro virtual será facilitado por Leyda Soto López, asistente de proyectos estadísticos del IEPR, quien presentará dos herramientas esenciales desarrolladas por el BLS: Employment and Wages Data Viewer y One-Screen Data Search. Estas son plataformas interactivas para realizar consultas sobre empleo y salario en Estados Unidos y Puerto Rico, según la industria. Ambas se nutren del Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), una de las fuentes oficiales sobre empleo, número de establecimientos y salarios en Estados Unidos y sus jurisdicciones.

Durante la sesión, se informó que se demostrará cómo estas herramientas permiten analizar, con precisión y profundidad, la actividad económica, sus tendencias y cambios a lo largo del tiempo. Además, se destacará su valor como recurso estratégico para empresarios, académicos, analistas económicos y responsables de política pública que buscan fortalecer sus procesos de toma de decisiones basadas en datos confiables.

El seminario tendrá una duración de 1.5 horas contacto, y los asistentes recibirán un certificado de participación al finalizar.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://register.gotowebinar.com/register/5820270748851950173 .