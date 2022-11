La decisión de acogerse al retiro no se da de la noche a la mañana. Es un proceso que conlleva preparación y la toma de decisiones importantes. Si es esa una opción que está en su lista de planes para los próximos meses, sepa que habrá varios asuntos que deberá atender con más premura.

El planificador financiero certificado y profesor del Departamento de Finanzas en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Kurt A. Schindler, recomendó comenzar por indagar en los beneficios que ofrece cada patrono, la cubierta del plan médico y los beneficios marginales.

“Tiene que mirar muy detenidamente sus gastos y ver cuál es el costo del estilo de vida porque cuando entramos en la fase de retiro, los ingresos van a ser más reducidos y tenemos que asegurar que estamos claros de cuáles son los recortes que tenemos que hacer”, afirmó. “Tenemos una inflación que aumenta el costo de vida y hay que saber dónde vamos a recortar y si eso afecta nuestro estilo de vida”.

Las personas que estén por retirarse deben, además, hablar con sus asesores financieros para saber la mejor manera de proteger el capital que hayan acumulado.

En caso de que quieran tomar decisiones como la compra de propiedades para beneficiarse del alquiler durante el retiro, Schindler recomendó asegurarse de tomar en cuenta otros factores financieros, como el costo de mantener una propiedad y si tienen los recursos para pagar la hipoteca en caso de que no logren alquilarla.

“No es momento de tomar prestado para invertir en bienes raíces”, afirmó. “Mi recomendación es que traten de entrar en el retiro sin deudas. Sin deudas de carro, de préstamos personales, hipotecas y tarjetas de crédito. Son cosas que uno tiene que cuidar y pensar para estar más tranquilos”.

Por su parte, el asesor financiero José Medina, quien ofrece educación financiera a través de su organización Finanzas al Máximo y el Instituto de Finanzas Personales de Puerto Rico, habló de los pasos a tomar años antes de que llegue esa fecha del retiro. Recordó que el seguro social está disponible desde los 62 años, pero no completo por lo que será solo un complemento para cubrir ciertos gastos.

“Lo primero que necesito hacer es saber cuánto dinero necesito para vivir el tiempo que me queda después del retiro”, afirmó. “Debo saber cuánto dinero necesito para mantener mi calidad de vida al momento de retirarme y eso se estima a base del análisis presupuestario de gastos al día de hoy”.

Una persona, dijo, puede optar por retirarse a los 62 años y recibir los beneficios que tenga hasta entonces acumulados en el Seguro Social o esperar a los 67 años y recibir un cheque mayor.

“Podemos visitar la página del Seguro Social y ver los créditos que tengo y cuánto recibiría para retirarme a los 62 o a los 67 años. Ese paso es importante”, aseguró.

Entonces, dijo, llega la hora de hacer la matemática.

“Si yo sé que necesito $3,000 para vivir bien y mantener mi estilo de vida y el Seguro Social me da $1,400 a los 62 años o $1,800 a los 67 años, pues no da”, dijo. “Si hay una deficiencia, pues tengo que guardar dinero para completar lo que me falta y buscar mis inversiones. El Seguro Social no sustituye un salario. El Seguro Social es una porción de mis aportaciones. A todos los que aspiran vivir del Seguro Social, no será suficiente para mantener un estilo de vida que llevas hoy”.

El experto en finanzas personales insistió en que esta evaluación debe comenzarse lo antes posible para poder ir haciendo ajustes al plan.

Sobre los ahorros -ya sean en un plan 401k o en otros planes de retiro- dijo que es preciso evaluar cómo se usará.

“Hay que orientarse sobre si vas a retirar ese dinero o lo vas a transferir a otro instrumento que me permita seguir ganando intereses y yo poder recibir una anualidad”, dijo al recordar que retirar estos dineros implica pagar impuestos.

“¿Cómo evito que todo ese dinero que se acumuló y que era parte del retiro pague impuestos a una tasa preferencial? Lo que se recomienda es que lo transfieran a un instrumento protegido en términos contributivos”, sentenció. “Si saco todo el dinero, además de pagar impuestos, la experiencia lo que dice es que la persona va a malgastar ese dinero rápidamente y no va a tener nada para sostenerse en el retiro”.

Atención a la parte emocional

José Acarón, director estatal de AARP, afirmó en tanto que hay otros aspectos del retiro que no tienen que ver con la parte financiera, sino con la parte emocional que implica este cambio de vida. Sugirió tener un plan para el retiro, tener en qué pasar el tiempo y mantenerse productivo. Recomendó no descartar regresar a la fuerza laboral, aun luego de retirarse.