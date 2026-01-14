¿Cuánto dinero te podrías ahorrar con la reforma contributiva?

La propuesta contributiva que recientemente envió la gobernadora Jenniffer González a la Legislatura, abarca cambios en los umbrales contributivos para individuos, los cuales se espera que se traduzcan en ahorros para los contribuyentes.

La meta de la administración de González Colón es que la Cámara y el Senado apruebe las enmiendas propuestas al Código de Rentas Internas para que se apliquen al periodo de radicación de planillas de 2026.

Para lograrlo el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, informó ayer, martes, que se evalúa extender las fechas de radicación de planillas. Por los pasados años el ciclo contributivo para individuos inició a mediados de febrero, extendiéndose hasta el 15 de abril.

Se estima que la reforma contributiva le costará al erario $550 millones que se sustituirán con otros ajustes contributivos como la eliminación de la exención de arbitrios sobre vehículos híbridos y eléctricos, así como el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en materias de energía solar.

PUBLICIDAD