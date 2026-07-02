Disponible en SURI la planilla senior

La llamada planilla senior de 2025, mediante el cual las personas de 65 años o más y pensionados de bajos recursos pueden solicitar los créditos compensatorios de $400 y $300, respectivamente, ya está disponible en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

“A partir de hoy jueves, 2 de julio, y hasta el miércoles, 14 de octubre de 2026, estará disponible el Formulario 481.1 (Planilla Senior) para reclamar electrónicamente el crédito senior de $400 y el crédito para pensionados de bajos recursos de $300. Igual que en años anteriores, estos créditos compensatorios deberán reclamarse a través de SURI o acudiendo a las ferias de servicios programadas por el Departamento de Hacienda a través de los municipios durante todo el periodo, para asistir a esta población”, dijo en comunicado de prensa la gobernadora Jenniffer González Colón.

Los ciudadanos podrán solicitar los créditos a través de sus cuentas en SURI o creando una, de no estar registrados. También podrán utilizar los servicios de especialistas, autorizando el uso de sus cuentas en SURI o a través de la cuenta del especialista, si el contribuyente no desea crear su cuenta.

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Por su parte el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez dijo que el Formulario 481.1 y sus instrucciones están disponibles para referencia en la página web del Departamento, hacienda.pr.gov. La radicación del Formulario 481.1 solo se hace de manera electrónica y debe realizarse únicamente a través de SURI.

“Los ciudadanos igualmente tendrán la opción de recibir ayuda gratuita en la preparación y radicación del formulario asistiendo a las ferias de servicios que ya comenzamos a coordinar junto a los municipios. Como parte de la política pública de la gobernadora González Colón de acercar los servicios gubernamentales a la gente, hemos desarrollado esfuerzos colaborativos con alcaldes, agencias del gobierno central, legisladores y grupos comunitarios para ampliar el acceso a este beneficio", añadió el secretario.

Dijo que para el mes de julio están programadas 20 ferias en 17 municipios. Instó a estar atentos a las redes sociales oficiales para conocer el calendario y seleccionar la feria más cercana a su hogar.

Los contribuyentes que requieran asistencia adicional también podrán identificar Especialistas en Planillas certificados por Hacienda accediendo a la sección “Especialistas” en la página web del Departamento y seleccionando la opción “Lista de Especialistas en Planillas”.

El crédito senior de $400 se concede a individuos residentes en Puerto Rico que al último día del año contributivo tengan 65 años y cuyo ingreso bruto para el año 2025 no exceda de $15,000. En el caso de casados, cada cónyuge tendrá derecho a reclamar el crédito siempre que el ingreso agregado no exceda los $30,000. Estos ciudadanos no pueden haber sido reclamados como dependientes en la planilla de otro contribuyente.

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Los pensionados de bajos recursos que podrán beneficiarse del crédito incluyen a todo residente de Puerto Rico pensionado de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Sistema de Retiro de Maestros, Universidad de Puerto Rico, Autoridad de Energía Eléctrica y pensionados del sector privado.

Estos ciudadanos cualifican siempre que su fuente de ingreso consista en una pensión que no exceda los $4,800 anuales. En el caso de los pensionados casados, cada cónyuge deberá cumplir por separado con los requisitos y no se tomará como agregado el total de ingresos.

Para cualificar, los pensionados no pueden haber reclamado el Crédito por Trabajo en su Planilla de Contribución sobre Ingresos del año contributivo 2025, ni haber sido reclamados como dependientes por otro contribuyente.

La radicación electrónica es compulsoria y deberán incluir identificación con foto para verificar la fecha de nacimiento, como licencia de conducir o identificación para personas de edad avanzada. Los beneficiarios del Seguro Social deberán tener disponible el Formulario SSA-1099, que certifica el ingreso recibido durante el año 2025 y que puede obtenerse a través de www.ssa.gov o llamando al 1-800-772-1213.

También deberán presentar evidencia de cualquier otro ingreso que no haya sido reportado en un Comprobante de Retención o Declaración Informativa.

“Estamos conscientes de que esta ayuda económica es muy importante para nuestros adultos mayores. Los exhortamos a solicitarla y a buscar asistencia en caso de necesitarla. El programa de créditos compensatorios estará disponible hasta el 14 de octubre y nuestra meta es impactar a la mayor cantidad posible de ciudadanos de 65 años en adelante durante el periodo de vigencia”, añadió el secretario.

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Para el año contributivo 2024, el Departamento de Hacienda desembolsó aproximadamente $90 millones entre ambos créditos, beneficiando a más de 190 mil seniors y pensionados de bajos recursos.

A continuación, la lista de Ferias de Servicio de Hacienda en julio:

Calendario de Ferias de Servicio para el mes de julio:

Fecha: viernes, 3 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Bayamón – Cancha José ‘Pepín’ Cestero

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Semana del 6 al 11 de julio de 2026

Fecha: lunes, 6 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Ceiba - Centro de Usos Múltiples

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: martes, 7 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Caguas - Salón Wilnelia Merced

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: miércoles, 8 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Humacao – Coliseo Marcelo Trujillo Panisse

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: jueves, 9 de julio de 2026

Lugar: Hato Rey - AEELA Edificio Central

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: viernes, 10 de julio de 2026

Lugar: Hato Rey – AEELA Edificio Central

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Semana del 13 al 18 de julio de 2026

Fecha: lunes, 13 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Peñuelas- Centro de Convenciones

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: martes, 14 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Culebra - Centro de Bellas Artes

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Toa Alta - facilidades de Palacio Dorado, 84 calle Luis Muñoz Rivera

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Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: jueves, 16 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Lajas - Centro Cultural Anastacio Ruiz Irizarry

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: viernes, 17 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Vieques - Centro de Usos Múltiples

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: sábado, 18 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Carolina - Iglesia de Hoy, Bo. Santa Cruz

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Semana del 20 al 24 de julio de 2026

Fecha: lunes, 20 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Guayanilla - Centro de Convenciones de la Playa

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: martes, 21 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Arroyo – Complejo José Vicente Borrás Urb. Jardines de Arroyo

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: miércoles 22 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Vieques - Centro de Usos Múltiples

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: jueves, 23 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Aibonito - Fraternidad NU Delta Chi calle Federico Degetau

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: viernes, 24 de julio de 2026

Lugar: Municipio de San Juan - Proyecto Península de Canteras

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Semana del 28 al 31 de julio de 2026

Fecha: martes, 28 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Guayama - Casa de la Juventud Calle Calimano #147 Norte Esq. Genaro Cautiño

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: miércoles, 29 de julio de 2026

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Lugar: Hato Rey - Junta de Retiro

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: jueves, 30 de julio de 2026

Lugar: Municipio Las Marías - Centro de Servicios Múltiples

Horario: 8:00 am a 3:00 pm

Fecha: viernes, 31 de julio de 2026

Lugar: Municipio de Moca - Centro Tecnológico