DTRH lanza nueva plataforma para reclamar beneficios de desempleo

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) lanzará a partir de mañana, martes, la nueva plataforma digital para que personas desempleadas se registren y reclamen sus beneficios por desempleo.

El nuevo sistema supone el fin de toda transacción presencial para efectos de desempleo en Puerto Rico.

En conferencia de prensa, la secretaria de la agencia, María del Pilar Vélez Casanova, aseguró que el nuevo portal cuenta con los requisitos de seguridad para proteger la información sensitiva de los patronos y trabajadores cesanteados.

La nueva plataforma –llamada Desempleo Digital– se supone que permita a los usuarios acceder a información sobre sus reclamaciones, actualizar información, presentar documentos, dar seguimiento a sus procesos y realizar otras transacciones.

Según publicó El Nuevo Día, la creación de la plataforma se hizo mediante un contrato de $21.9 millones con la empresa Geographic Solutions, Inc. El contrato fue firmado en 2022 por el entonces secretario Gabriel Maldonado González con la empresa con sede en Florida.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la secretaria, al momento, el DTRH ha desembolsado unos $16 millones al contratista. Afirmó que el contrato no debe extenderse pues, luego de preparar la plataforma, la información queda en manos del gobierno.

No más transacciones presenciales

La secretaria aclaró que, a partir de este martes, ningún trámite relacionados al desempleo podrá tramitarse en persona, sino que todo se hará a través de la plataforma. La plataforma anterior que tenía la agencia estuvo fuera de servicio desde el 17 de agosto mientras la agencia migraba la información de los desempleados y los patronos.

Anteriormente, la tecnológica puertorriqueña Evertec tenía a su cargo la plataforma de solicitudes de desempleo del DTRH.

Ahora, el gobierno puso la herramienta tecnológica en manos de Geographic Solutions Inc., empresa que ha tenido fallas de seguridad al prestar servicios similares a otras jurisdicciones. Por ejemplo, medios especializados reportan que en 2022, varios estados que operaban con la plataforma de Geographic Solutions se quedaron sin el sistema luego de un ataque cibernético que afectó a la compañía.

No obstante, Vélez Casanova aseveró en que el sistema cuenta con las salvaguardas necesarias para proteger la información de los ciudadanos.

“Hemos sido bien cuidadosos en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Esto se ha revisado, se han hecho las pruebas para garantizar que toda la información sea segura”, sostuvo la funcionaria.

“Los empleados (de la agencia) no van a poder registrar a un reclamante. Lo van a poder asistir, pero el reclamante tiene que hacerlo, o con la ayuda de un familiar, porque los empleados no podrán crear esas cuentas”, afirmó. “Sabemos que es información sensitiva”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la secretaria, en el sistema hay 67,886 reclamantes registrados. De estos, entre 25,000 y 30,000 reciben beneficios activamente. La base de datos tendrá 53,905 patronos.